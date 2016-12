PPC Masters am 16. Februar in Berlin – Sparen mit Handelskraft [Eventtipp]

Verfasst am 6. Dezember 2016 von Luise Beyer

Die Suche im Netz ist Startpunkt für Millionen von Kaufentscheidungen täglich. Gerade im E-Commerce sind bezahlte Anzeigen daher nicht mehr wegzudenken, um Traffic und Bekanntheit einer Seite zu steigern, Leads zu generieren und Verkäufe anzukurbeln.

Die Konferenz für alle, die mit Klicks handeln!

Die PPC Masters am 16. Februar 2017 in Berlin ist der ideale Treffpunkt für SEA- und PPC-Spezialisten. Hier werden Experten angesprochen, die sich regelmäßig mit dem Einkauf großer Klickvolumina beschäftigen und nach neuen Taktiken und Strategien für ihr Tagesgeschäft suchen. Aber auch weniger erfahrene Online Marketer kommen bei der PPC Masters auf ihre Kosten. Sie können von Branchenexperten lernen und ergattern hilfreiche Insights und Tipps für ihren Arbeitsalltag. Themen wie SEA, AdWords und PPC-Traffic werden diskutiert und vertieft. Darüber hinaus werden neue Tools und Ansätze aufgezeigt.

Geballtes Wissen in zwei Sessiontracks

Die Veranstaltung gliedert sich in zwei Sessiontracks in Englisch und Deutsch. Insgesamt 16 nationale und internationale Referenten der PPC-Szene werden ihre Erfahrungen mit den Teilnehmern aus der Online Marketing Branche teilen. Themenschwerpunkte des deutschen Tracks sind „Remarketing – Flirt mit dem User. Abfuhr, Affäre oder ewige Treue?“ oder „10 kreative Tipps zur Adwords Kampagnen Optimierung“. Im Englischen Track referieren u.a. Filippo Trocca von Staples Europe zum Thema „Advanced AdWords remarketing for ecommerce“ und Jakub Kašparů zum Thema „Advanced automated AdWords reports“.

Wem das noch nicht genug ist, der hat im Vorfeld der Veranstaltung zum ersten Mal die Möglichkeit sich in Intensivseminaren weiterzubilden. Die insgesamt 4 halbtägigen Seminare sind sowohl für Neulinge als auch Experten des Themenbereichs Paid Advertising geeignet.

Jetzt Tickets sichern!

Wer sich die Expertise der PPC Masters nicht entgehen lassen will, sollte sich jetzt noch schnell Tickets sichern! Handelskraft-Leser können mit dem Code MP-Handelskraft-10 zusätzlich 10 % sparen!