SMX München 2017 – jetzt mit Handelskraft günstige Tickets sichern! [Eventtipp]

Erfolg im E-Commerce hängt nicht zuletzt von gutem Onlinemarketing ab. Die Schlacht um Platz 1 in den Suchergebnissen tobt seit Jahren, denn Top-Platzierungen auf den Google Ergebnisseiten entscheiden über Erfolg und Misserfolg vieler Unternehmen. Bei der SMX 2017 steht genau das im Fokus – Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Suchmaschinenwerbung (SEA)!

Die Search Marketing Expo München 2017 bietet zwei Tage voll Innovationen, Trends und Ausblicken zu den spannendsten Themen der Suchmarketingbranche! Im Internationalen Congress Center in München versammeln sich die wichtigsten Player und führenden Köpfe in den Bereichen SEO, SEA und Online Marketing.

Zwei Tage Innovationen, Trends und Ausblicke

SEO-Guru Rand Fishkin wird die SMX in diesem Jahr erneut mit einer Keynote eröffnen und somit bereits zum Start der Veranstaltung interessante Denkanstöße und Inspiration für die nächsten zwei Tage liefern. Mehr als 80 nationale und internationale Experten teilen ihr Wissen in über 60 Sessions – darunter Will Reynolds (seer), Oliver Borm (Google) und Jeff Rohrs (yext). Teilnehmer können sich aus 10 Thementracks die für sie relevanten Sessions zusammenstellen. Dabei geht es u. a. um die sich wandelnde SERP Welt, SEO Split Testing und Qualitätssicherung im AdWords Bereich. Im Fokus stehen in diesem Jahr besonders die Themen Mobile und Local – Jeff Rohrs erklärt, warum Location die vernachlässigte Marketing Super Power ist. Wem das noch nicht genug ist, der kann einen der fünf Workshops besuchen, die zeitgleich zu den Sessions gehalten werden. Dort wird auf die Themen Google AdWords, Mobile SEO oder Onlinethinking eingegangen.

Synergien für maximalen Wissenstransfer

Parallel zur SMX findet 2017 nicht nur erneut die All Facebook Marketing Conference statt, sondern erstmalig auch die All Influencer Marketing Conference und die Email Innovations Summit. Insgesamt werden im nächsten Jahr mehr als 4000 Online Marketer erwartet.

SEMY & SMX After Dark

Am Abend des ersten Veranstaltungstages findet außerdem die Verleihung des deutschen Suchmarketingpreises, des sogenannten SEMY-Awards, statt. In den Hauptkategorien SEO, SEA und Onlinemarketing-Persönlichkeiten werden die effektivsten, innovativsten, kreativsten Tools, Kampagnen, Agenturen und Einzelpersonen geehrt. Im Anschluss kann man den ersten Konferenztag bei entspanntem Networking, leckerem Essen und guter Musik bei der SMX After Dark ausklingen lassen.

Günstiger mit Handelskraft.de – Jetzt Tickets sichern!

Suchmaschinenoptimierer, Online Marketing Manager, Geschäftsführer und Marketingleiter, die sich in Sachen SEO und SEA weiterbilden und neue Kontakte knüpfen möchten, kommen im nächsten Jahr nicht an der SMX vorbei! Mit dem Code HANDELSKRAFTSMX gibt es 15 % Rabatt! Einfach bei der Ticket-Bestellung angeben und sparen! Tickets gibt es hier!