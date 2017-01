CPX Performance Marketing Gipfel am 13. und 14. Februar in München [Eventtipp]

Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr geht der CPX Performance Marketing Gipfel 2017 in die nächste Runde. Am 13. und 14. Februar dreht sich in München für Online-Marketing-Entscheider und SEA-Marketer alles rund um das Thema Suchmaschinenmarketing. Der Fokus liegt am ersten Veranstaltungstag im Besonderen auf SEA. In Form von Vorträgen wird das Thema Performance Marketing auf Google, Facebook und Co. aufgegriffen. Weitere Top-Themen sind u.a.:

Performance-Marketing für den Mittelstand: Wie hole ich auch mit einem kleinen Budget das Beste aus meinen Marketingaktivitäten heraus?

Zeitverschwendung oder echter Performance Booster: Diese SEA (Google Adwords) Hebel und Kniffe sollten Sie im E-Commerce kennen und anwenden

Einsatz von First-Party Daten im Performance Marketing – Wo steht der Markt?

Am zweiten Tag werden, in Form von Hands-On-Workshops, Best-Practice Nutzungsanleitungen sowie Tipps und Tricks zu verschiedenen Advertising-Möglichkeiten auf den Sozialen Netzwerken gegeben. Die Workshops gliedern sich in „Kompakt“ (für Einsteiger) und „Professional“ (für Experten), sodass für jedes Anspruchsniveau etwas dabei ist. Davon abgesehen bieten Vertreter von Google Praxis-Know-How in den Workshops „Werbung in der Multi-Screen-Welt“ und „Automatisierung in AdWords“.

Jetzt Tickets sichern & sparen!

Wer die hochkarätigen Vorträge und das geballte Praxiswissen der CPX nicht verpassen will, sollte sich schnell sein Ticket sichern. Mit Handelskraft kann bei der Ticketbestellung ordentlich gespart werden! Jetzt mit dem Code CPX17hkde Sonderkonditionen sichern!