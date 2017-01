dotSource knackt die 10 Mio. – Happy Birthday!

Happy Birthday! dotSource feiert heute bereits 11 Jahre digitalen Erfolg. Hinter uns liegt ein erfolgreiches Jahr, in dem wir in vielen Bereichen Neuland betreten und technologische Herausforderungen gemeistert haben. Doch bevor wir uns in ein neues, nicht minder spannendes und ereignisreiches Jahr stürzen, möchten wir das vergangene resümieren und einen Ausblick auf das kommende geben.

In das letzte Geschäftsjahr sind wir mit 120 Mitarbeitern gestartet und haben nun bereits 145 kluge Köpfe in unseren Büroräumen sitzen. Das erforderte natürlich auch Platz, den wir uns durch die Erweiterung unseres Offices um 450qm geschaffen haben. Zudem konnten wir 35 neue Kunden über unsere gesamte Servicekette hinweg gewinnen und sind nun stolz auf 80 namhafte Unternehmen, die unseren Leistungen vertrauen. Wir haben auch in diesem Jahr wieder zahlreiche erfolgreiche Events organisiert, darunter die Handelskraft Konferenz und unsere Handelskraft-Frühstücksreihe. Der Erfolg unserer Digital Business School konnte 2016 ebenfalls fortgesetzt werden. In die bereits dritte Seminarrunde starteten zehn Teilnehmer, welche die Zertifizierung zum „E-Commerce Manager“ in Kürze abschließen werden.

Jahresrückblick

Aber beginnen wir von vorn: Im Januar bekam dotSource offiziell einen Beirat, der unserer Geschäftsführung seitdem mit wichtigen Impulsen und Ratschlägen für das weitere Wachstum zur Seite steht. Frank Ertel komplettiert weiterhin als neuer kaufmännischer Leiter die Unternehmensspitze um die Geschäftsführer und Gründer Christian Grötsch und Christian Malik. Er kann Erfahrungen in E-Commerce Großprojekten mit über 300 Ressourcen seit 1999 aufweisen. Zudem haben wir die vierte Auflage unseres Trendbuches „Day One in Digital Life“ mit einer Auflage von über 3000 Stück in die Welt versandt.

Im Februar konnten wir mit OnGeo und Baywa zwei unserer größten Kunden des Jahres gewinnen. Zudem ging die Handelskraft Konferenz in die nächste Runde. Die Classic Remise in Berlin lieferte die eindrucksvolle Kulisse, um dem Motto „Digital Success auf der Überholspur“ gerecht zu werden. Zu den Speakern zählten unter anderem Johannes Altmann, Oliver Dahms, Jan Lippert und Adrian Hotz.

Der März bescherte uns mit Mövenpick einen weiteren namhaften Neukunden. Im April und Mai konnten wir zudem ein gut besuchtes E-Commerce-Frühstück in Düsseldorf vorweisen und auch die sportlichen Fähigkeiten unserer Mitarbeiter wurden beim Jenaer Teamlauf auf die Probe gestellt.

Im Juni weihten wir endlich unsere neuen Büroflächen am Standort ein. In der liebevoll „Amerika“ getauften Office-Erweiterung dominieren ebenfalls Licht, Glas, eine große Terrasse und Agentur-Flair, um unsere Kunden weiter mit großartigen Projektergebnissen glücklich zu machen.

Der August begann mit vielen neuen Mitarbeitern – allein 10 in diesem Monat. Außerdem wurde der langersehnte Live-Gang von Geschenkidee.ch gefeiert.

Im September fand erstmals ein neues Veranstaltungsformat der dotSource in Berlin statt – die BAU.digital. Unser erstes Branchen-Event speziell für Baustoffhersteller und –händler zum Thema E-Commerce war ein voller Erfolg.

Zum Ende des Jahres war auch unser neuer dotSource-Bus endlich einsatzbereit und saust seit dem durch die Straßen von Jena. Auch unser nächstes Trendbuch konnte bereits in den Druck gehen.

Zudem haben wir zum Jahresende die 10 Mio. Umsatz geknackt und können somit eine Umsatzsteigerung von 56 % verzeichnen!

Ausblick auf das Jahr 2017

In das Jahr 2017 wollen wir mindestens genauso erfolgreich starten, wie wir 2016 aufgehört haben. Dazu haben wir uns gleich zum Jahresanfang mit Thomas Böhme einen erfahrenen Teamleiter an Bord geholt. Er wird den neuen Geschäftsbereich „CRM und Marketing Automation“ aufbauen und leiten. Damit erweitern wir unser Produktportfolio um neue Leistungen und stehen unseren Kunden fortan bei der Systemauswahl und Implementierung von CRM- und Marketing-Automation-Systemen zur Seite. Auch den Geschäftsbereich PIM haben wir bereits Ende letzten Jahres auf den Weg gebracht. Logische Schritte um unserer Unternehmensvision der Digitalisierung von Marketing und Vertrieb gerecht zu werden.

Außerdem liegen auch im neuen Jahr wieder einmal viele großartige Events vor uns. Die Handelskraft Konferenz findet 2017 vor der eindrucksvollen Kulisse des Porsche Werks in Leipzig statt und verbindet auch in diesem Jahr wieder digitale Expertise und spannungsvolle Atmosphäre. Auch unsere Handelskraft Frühstücksreihe lädt 2017 in Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Zürich, München und Linz wieder zum offenen Austausch ein.

Aufgrund der hohen Nachfrage wird zudem auch die Digital Business School in eine neue Runde starten, zur Anmeldung geht es hier.

Wir bedanken uns bei allein Mitarbeitern, Kunden & Partnern für ein tolles Jahr und freuen uns auf das nächste und viele weitere, die noch kommen werden!