Online Handel 2017 – Mit Handelskraft Tickets gewinnen! [Verlosung]

Unendliche Auswahl, schnelle Lieferung, guter Preis – und das unabhängig von Ort und Zeit. Sind dies noch Wettbewerbsvorteile oder schon Standard? Der stationäre Handel hat nachgezogen und der Online Handel sollte nicht versäumen seinen Vorsprung auszubauen. Das Motto „Coming of Age“ des diesjährigen Online Handel Kongress bringt es auf den Punkt: der digitale Handel wird erwachsen und birgt Chancen und Risiken, auf welche sich Händler in Zukunft einstellen und Antworten parat haben sollten.

An zwei spannenden Networking-Tagen am 07. und 08. Februar findet im Berlin Valley der nun schon 13. Online Handel statt. Teilnehmer können die neuesten Trends, Tools, Methoden und Innovation sowie spannende Best Cases der Branche diskutieren, und sich für die eigene Transformation ihres Onlinekanals inspirieren lassen.

Zu den Top-Themen der Veranstaltung zählen:

Coming of age – Next steps für den Online Handel

Amazon Best Practice – Power Retailer

Food Commerce – Wann kommt der Durchbruch?

Supply Chain – Kundenfokus entlang der Lieferkette

Nackt bin ich schöner – Unternehmenskultur: Der unterschätzte Erfolgsfaktor

Wem das noch nicht genug ist, der hat die Möglichkeit in Deep Dive Workshops Lösungswege und neue Herangehensweisen zu den Themengebieten Marketing und Organizational Development zu erarbeiten.

Abendprogramm und Preisverleihung

Ein weiteres Highlight des Kongresses ist die feierliche Verleihung des Online-Handel-Awards am Abend des ersten Veranstaltungstages. Es werden die Ergebnisse einer aktuellen Befragung des ECC Köln präsentiert, in der 10.000 Konsumenten zu Ihrem Online-Shopping-Verhalten befragt wurden. Auch in diesem Jahr ist dotSource wieder offizieller Sponsor dieser Studie, die ab dem 08. Februar auf unserer Webseite zum kostenfreien Download bereitsteht. Im Anschluss an die Verleihung folgt die Online-Handel-Party mit open end.

Noch kein Ticket? Macht mit bei unserer Verlosung!

Wer die spannenden Vorträge und Networking-Möglichkeiten mit dem Who is Who der Branche nicht verpassen möchte, der kann sich hier sein Ticket sichern!

Oder aber an unserer Verlosung teilnehmen und eines von zwei Tickets für den Online Handel gewinnen! Dazu müsst ihr einfach einen Kommentar unter diesem Beitrag hinterlassen, in dem ihr uns mitteilt warum ihr gern ein Gratis-Ticket gewinnen wollt.

Unter allen Kommentaren entscheidet das Los. Die Teilnahme endet am Freitag, den 20. Januar, um 12 Uhr mittags. Bitte gebt eine gültige E-Mail-Adresse an, damit wir euch im Falle des Gewinns kontaktieren können.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück und hoffen, dass wir euch auf dem Online Handel antreffen werden!