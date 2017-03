Die Konferenz für alle, die mit Klicks handeln! – PPC Masters 2017 [Recap]

Vor rund zwei Wochen fand in Berlin erneut die PPC Masters statt. Nationale und internationale Experten kamen in der beeindruckenden Location an der Spree in Berlin zusammen, um sich rund um die Themen PPC, SEA und AdWords auszutauschen.

Eröffnet wurde die Veranstaltung von Andre Alpar, der über die wachsende Bedeutung des Online Marketings sprach und einen Überblick über alle Vorträge und dazugehörigen Räumlichkeiten lieferte. Besonderes Highlight der Location waren die Smartphone-Aufladestationen, ein Currywurst-Stand & Masseure.

We've got our massage station right above the 2nd track. Treat yourselves and let the news, tips and tricks sink in! #PPCMasters2017 pic.twitter.com/5Cge0JN1Eo

