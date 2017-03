code.talks commerce special 2017 – Jetzt günstige Tickets sichern! [Eventtipp]

Verfasst am 14. März 2017 von Luise Beyer

Am 27. und 28. April 2017 trifft sich die Entwicklerszene im CineStar Kino in der KulturBrauerei Berlin, um alle wichtigen Themen rund um den E-Commerce zu diskutieren.

Während der zwei Tage werden zahlreiche nationale und internationale Top Speaker auf den fünf code.talks Bühnen die neuesten globalen Innovationen und Trends in spannenden Talks vorstellen.

Neben den Talks werden in diversen Panel-Discussions verschiedene Speaker intensiv zu Themen aus der E-Commerce Szene diskutieren – überraschende und neue Aspekte sind somit garantiert!

Mit rund 70 Sessions in 8 Thementracks, wie Architecture, BI Marketing und IT-Organisation, eingeteilt in verschiedene Levels, ist beim code.talks commerce special für jeden Besucher das Richtige dabei. Wie auch bei der großen Schwester des commerce specials, der code.talks Konferenz Hamburg, werden Experten aus der Szene als Kuratoren der einzelnen Thementracks ins Boot geholt, um ein geniales Programm mit den aktuellsten Themen auf die Beine zu stellen.

Was neben Talks und Diskussionen bei keiner code.talks Veranstaltung fehlen darf: Ein tolles Tech-Entertainment Programm und die legendäre After Conference Party laden wie jedes Jahr zum Networking in entspannter Atmosphäre ein! Kein Location-Hopping 😉

Die 8 Thementracks:

Systeme (Shopsysteme, Frameworks, Warenwirtschaft und ERP, PIM, POS-Unterstützung, Fulfillment etc. – Einsatz und Einbindung in die Prozesse im Shop)

IT-Organisation (Rollen, Prozesse, CTOs – CIOs – CPOs, Projektmanagement, Entwicklungsmethoden (Scrum, Kanban), Release-Prozesse, Deployment, Automatisiertes Testen, Maintenance)

Architecture (Microservices vs. Monolithen)

Hosting und Skalierung (Performance, Serverstrukturen, SaaS, Paas, Hochlast, Traffic)

BI Marketing (Tools, Methoden, Big Data, CRM-Systeme, Datenbanken)

Recommendation/Search (Solr, Elastic Search, Technologieanbieter (Fact Finder, Findologic, Econda, etc.))

UX / Frontend und Mobile (Usability, Conversion Rate Optimierung, Apps, Responsive, AB-Testing, CSS Frameworks, Bootstrap, Foundation)

Misc.

Zu den Top-Speakern zählen unter Anderem Philip Erler von Zalando SE, Florian Heinemann von Project A Ventures, Ulrike Müller von NewStore und Ben Marks von Magento Inc.

Jetzt Tickets sichern und mit Handelskraft sparen!

Wer die code.talks als eine der größten Entwicklerkonferenzen Europas nicht verpassen will, sollte sich jetzt sein Ticket sichern. Handelskraft-Leser können mit dem Rabattcode Handelskraft-ctcs ganze 10 % sparen! Weitere Informationen zur Veranstaltung und den Tickets gibt es hier!