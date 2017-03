“Expert Insights for Smarter Campaigns” – Berlin E-Mail Summit am 06. und 07. April [Eventtipp]

E-Mail-Marketing ist bis heute ein wichtiger Part jeder Online-Marketing-Strategie. Doch die Anforderungen an den Kanal steigen: möglichst automatisiert, personalisiert und dazu noch rechtskonform soll der E-Mail- und Newsletter-Versand sein.

Das Berlin Email Summit greift vom 06. bis 07. April 2017 nun schon zum 6. Mal die Themen E-Mail- und Omnichannel-Marketing auf und zeigt, wie genau diese Anforderungen erfüllt werden können. Getreu dem Motto “Expert Insights for Smarter Campaigns” diskutieren erfahrene und inspirierende Speaker die neuesten Trends und Best Practices der Branche.

Der erste Tag des Events ist praxisorientiert aufgebaut. Die drei Themenkomplexe „Design“, „Content“ und „Recht“ werden in Form von jeweils einem Impulsvortrag, einem Consulting-Fachvortrag sowie einem Workshop aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet.

Nach einem prall gefüllten ersten Veranstaltungstag geht es zum entspannten Networking in die Kunztschule, wo sich die Veranstaltungsteilnehmer in lockerer Atmosphäre mit Branchenkollegen zu aktuellen Themen austauschen können.

Am zweiten Event-Tag präsentieren erfahrene Speaker in den historischen BOLLE Festsälen ihre individuellen und spannenden Anwendungsszenarien für gelungenes Marketing per E-Mail und Co.

Den Kundenlebenszyklus per E‑Mail managen & Potenziale bei Warenkorbabbrechern abrufen

Marketers, Mails, Metrics – Was künftig zählt im E‑Mail-Marketing

Die Evolution der E‑Mail-Deliverability – Einblicke in ein (fast) geschlossenes System

Vom Newsletter zum personalisierten CRM Kanal in einem Jahr

Den Höhepunkt des Events bildet auch 2017 wieder die Verleihung des Email Xcellence Awards. Gelungene Maßnahmen in den Kategorien E-Mail-Marketing-Performance, Design und Kampagnen-Strategie werden von einer hochkarätig besetzten Fachjury aus erfolgreichen Journalisten und Branchenexperten prämiert.

Informationen zum Event und der Anmeldung findet ihr auf der Veranstaltungswebseite!