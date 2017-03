Netzfund: Lang Lebe der alte WhatsApp-Status!

Das Update des beliebten Messengers hat Empörung und Medienhysterie verursacht. Aus gutem Grund! Der „alte Status“ von WhatsApp wurde beseitigt. Ergebnis: die Netzgemeinde gerät in Trauer und widmet ihm Nachrufe.

Status bei Whatsapp Gone but never forgotten #rip — Esther (@ofurseldur) 21 February 2017

Eine unnötige und sinnlose Aktualisierung!

Hallo @WhatsApp

Bitte macht das neueste Update wieder rückgängig.

Ich möchte weiterhin deepe Lieder und Zitate als Status haben. — anni (@xKiaipi) 21 February 2017

Nie wieder indirekte Kommunikation mit den eigenen Kontakten über personalisierte Status-Updates. Noch schlimmer: es ist eine billige Kopie der Snapchat-Stories. Pfui, WhatsApp!

Doch am Ende wird alles gut: WhatsApp hat auf die Netzgemeinde reagiert und die alte Funktion zurückgeholt. Lang Lebe „Hey there! I am using WhatsApp”!