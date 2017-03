Neues Whitepaper: Marketing-Automation-Anbieter und –Systeme im Vergleich

Verfasst am 14. März 2017 von Luise Beyer

Die Digitalisierung kommt nun auch in Deutschland langsam in Vertrieb und Marketing an. Dabei tönt immer lauter das Buzzword Marketing-Automation – doch nicht alle wissen genau was das eigentlich ist.

Verbraucher verfügen dank neuer Technologien, sozialer Medien und Bewertungsplattformen über eine starke Nachfragemacht und sind informierter denn je. Die Erwartungshaltung der Nutzer steigt – sie wollen ein individuelles Einkaufserlebnis, angepasst an ihre Interessen. Marketing-Automation-Systeme unterstützen Marketing und Vertrieb dabei, Prozesse zu automatisieren, um eine effizientere Ansprache von potenziellen und bestehenden Kunden zu gewährleisten. Sie vereinen Funktionen wie Lead-Management, Webtracking, Kampagnenmanagement und Workflows in einer umfassenden Software und lassen sich an vorhandene Systeme wie CRM oder Shopsysteme anbinden.

In unserem neuen Whitepaper “Marketing-Automation-Systeme auswählen” geben wir einen Überblick über die grundlegenden Eigenschaften von Marketing-Automation, einen Leitfaden für die Systemevaluation und einen strukturierten Überblick der Anbieter am Markt. Betrachtet werden Einstiegslösungen wie Hubspot, Mittelstandslösungen wie Evalanche und Enterprise-Systeme wie Salesforce, Adobe oder Hybris.

Welche Möglichkeiten bietet Marketing-Automation?

Marketing-Automation eignet sich für jedes Unternehmen (egal ob B2C oder B2B), welches mit seinen Marketingaktivitäten langfristig Erfolg haben will – sowohl für KMU als auch für Enterprise-Unternehmen. Besonders jene, die stetig mit ihren Kunden in Kontakt stehen, profitieren von den Möglichkeiten, die Ihnen Marketing-Automation bietet – eine automatisierte und individuellere Kundenansprache und somit auch qualifiziertere Leads. Marketing und Vertrieb wird es ermöglicht, effektiver und effizienter zusammen zu arbeiten.

Marketing-Automation für E-Commerce-Shopbetreiber

Besonders E-Commerce-Shopbetreiber profitieren vom richtigen Umgang mit Kundendaten. Eine integrierte Systemlandschaft, die E-Commerce, CRM, PIM und Marketing-Automation verbindet, bildet die Grundlage für die erfolgreiche Digitalisierung von Marketing und Vertrieb.

Shopbetreibern wird durch Marketing-Automation die Möglichkeit geboten, Kunden in jeder Situation passende Informationen und Angebote bereitzustellen. Basierend auf dem Verhalten sowie den persönlichen Präferenzen der Nutzer können beispielsweise Produkte empfohlen oder grafische Elemente individuell an den Kunden angepasst werden. Durch Lead-Scoring werden Interessenten darüber hinaus bewertet und bei Überschreitung eines bestimmten Schwellenwertes direkt an den Vertrieb übergeben.

Zudem kann bei Rabattangeboten sinnvoll zwischen verschiedenen Nutzergruppen differenziert werden, um zögerliche Käufer zu überzeugen oder Big Spender zu noch weiteren Käufen zu animieren. Im Service-Bereich kann Kunden gezielte Unterstützung beim Kauf durch ein Chat-Fenster angeboten werden.

Marketing-Automation-Systeme auswählen

Ohne die richtige Software geht (fast) gar nichts! Neben dem geeigneten Shopsystem und der passenden PIM-Software, ist auch die Wahl des richtigen Marketing-Automation-Systems entscheidend. Doch wie wählt man das passende System im E-Commerce-Umfeld aus? Unser aktuelles Whitepaper „Marketing-Automation-Systeme auswählen – Anbieter und Systeme im Vergleich“ ist ein Leitfaden der Händler und Hersteller bei der Entscheidung unterstützen soll.

Der Markt für Marketing-Automation-Systeme ist in den letzten Jahren stark gewachsen und bietet Lösungen, die durch ihren komplexen und individuell anpassbaren Funktionsumfang für jegliche Unternehmensgröße und deren unterschiedliche Anforderungen geeignet sind. Anbieter von Marketing-Automation-Software weisen meist einfache Preismodelle auf, die sich mit einem beschränkten Budget vereinbaren und dennoch an steigende Anforderungen anpassen lassen. Betrachtet werden unter anderem die Anbieter Salesforce, Adobe, Hubspot, Hybris und viele mehr.

Whitepaper: Marketing-Automation-Systeme auswählen – hier geht’s zum Download!

Was sind Marketing-Automation-Systeme genau und was können sie? Wie wählt man die passende Marketing-Automation-Software für das eigene Geschäft und die individuellen Ziele aus? Welche Faktoren spielen dabei eine Rolle? Diesen und weiteren Fragen gehen wir in unserem Whitepaper nach und vergleichen Systeme von der Einstiegslösung bis hin zum Enterprise-Segment. Hier geht es zum kostenlosen Download.