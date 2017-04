„Networked E-Commerce“ – der E-Channels Day am 23. Mai [Eventtipp]

Verfasst am 18. April 2017 von Luise Beyer

Neue Vertriebskanäle entdecken und bestehende Potenziale ausbauen – die Tradebyte Software GmbH lädt am 23. Mai zum dritten E-Channels Day in München. Der Kongress ist der ideale Treffpunkt für Marken, Hersteller und Händler um sich mit großen Marktplätzen, Plattformen und Partnern auszutauschen und zu vernetzen. Die Organisatoren haben sich auch in diesem Jahr wieder einiges einfallen lassen, um ein reichhaltiges Angebot präsentieren zu können. Die Teilnehmer erwarten vier Kongress-Slots sowie eine Meeting-Lounge. Hier sind einige Facts aus dem diesjährigen E-Channels Slot:

Im E-Channels Slot gewähren große Player wie Zalando, Klingel und Galaria Kaufhof einen Blick hinter die Kulissen. In 30-minütigen Vorträgen werden verschiedene Fragen beantwortet:

Wie tickt das Plattform-Konzept?

Welche Chancen haben Partner, um ihre Performance zu verbessern?

Welche Erwartungen hat ein Channel überhaupt?

Was müssen Partner mitbringen, um auf der Plattform gelistet zu werden?

Zusätzlich zu diesem Programmpunkt können Besucher den Tradebyte-, Session- oder Best Practice Slot sowie die exklusive Meeting Lounge nutzen.

Die Wappenhalle ist der zentrale Treffpunkt des E-Channels Day. Sie bietet den idealen Raum fürs Networking. Außerdem ist die Wappenhalle der Hotspot für die legendäre Aftershow-Party.

Hier ein paar Eindrücke aus dem letzten Jahr:

Genießt also das spannende Flair des E-Channels Day 2017 und profitiert von der Anwesenheit der großen Player. Jetzt anmelden und Netzwerk sowie Know-How erweitern!