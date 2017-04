Neuer Input auf der webinale vom 29. Mai bis 02. Juni 2017 [Eventtipp]

Verfasst am 25. April 2017 von Luise Beyer

Seit zehn Jahren bietet die webinale eine Plattform für Internet-Insider, Marketing-Experten, Designer, Trendsetter und Webentwickler. Mit Workshops und Vorträgen zu neuen Trends und aktuellen Themen aus den Bereichen Webdesign, Online-Marketing, User-Experience-Design und Business-Innovation ist die webinale einer der wichtigsten Impulsgeber des Jahres.

Die webinale findet in Berlin statt und erstreckt sich über 5 Tage vom 19.05. bis 02.06.2017. Auch in diesem Jahr hat die Konferenz wieder einiges zu bieten: In verschiedenen Sessions, Workshops sowie Keynotes und Talks haben insgesamt 60 Speaker ein reichhaltiges Themenangebot für euch. Hier ein kleiner Ausblick:

Im Themenbereich Web Design bieten euch 12 Speaker spannende Themen wie:

Bye-bye Photoshop? Reshape the Digital Design Process

Element Queries im Responsive Webdesign

cssnext und CSS Level 4

Über 30 Speaker berichten über neue Trends im Bereich Online-Marketing.

So leicht kann SEO sein – wenn Qualität messbar ist

Audio Recognition and Connected Living

Alexa: „Was kannst du eigentlich?“

Aus dem Bereich User-Experience-Design erwarten euch spannende Themen wie:

Künstliche Intelligenz – Problemlöser der Zukunft oder Gesprächspartner für einsame Herzen?

Mit „Jobs to be done“ zu besseren Produkten und Services

Virtual Reality – Hype oder doch die nächste Disruption im Digital Commerce?

Mit den Trends aus dem Bereich Business Innovation bringt ihr euer Unternehmen ganz nach Oben. Hier erwarten euch spannende Themen wie:

Fokus, Fokus, Fokus – die geheime Zutat für den Erfolg

Problem Insellösungen – Wissen im Unternehmen richtig nutzen

Warum die meisten Hackathons den Unternehmen nichts bringen

Es erwarten euch natürlich noch mehr spannende Themen – ein bunter Themenstrauß zum zehnten Geburtstag der webinale also. Die kreative Zusammenarbeit, das angenehme Ambiente im Herzen Berlins sowie die professionelle Durchführung machen die webinale zu einem besonderen Branchen-Ereignis, von dem jedes Jahr entscheidende Impulse ausgehen: Also meldet euch jetzt hier an und holt euch neuen Input. Tickets können sowohl für alle 5 Tage, als auch für einzelne Tage erworben werden.