Neues Whitepaper: In 4 Schritten zur richtigen E-Mail-Marketing-Software

Verfasst am 4. April 2017 von Oliver Kling

Rund 2 Milliarden Euro werden jährlich in Deutschland für E-Mail-Marketing aufgewendet. Was im ersten Moment als recht hoher Betrag daherkommt ist auf die Zahl der Unternehmen und gesendeten E-Mails sehr wenig. E-Mail-Marketing als Form des Direktmarketing ist besonders im Vergleich zu anderen Online-Marketing-Instrumenten effizient und profitabel.Kaum Streuverluste, die Möglichkeit Nutzer personalisiert anzusprechen sowie vergleichsweise geringe initiale und laufende Kosten machen E-Mails zum Marketingformat der Wahl im Digital-Business. Denn 79% der deutschen Bevölkerung senden oder empfangen E-Mails mindestens einmal wöchentlich.In unserem neuen Whitepaper zeigen wir wie man in wenigen Schritten die richtige E-Mail-Marketing-Software auswählt und vergleichen verschiedene Anbieter.

Wie wählt man die richtige E-Mail-Marketing-Software

Die Auswahl für eine bestimmte E-Mail-Marketing-Software stellt eine langfristige und weitreichende Entscheidung dar. Bevor man sich vom Marketing der Anbieter überreden lässt, sollten interne sowie externe Analyse stattfinden. Intern müssen die Marketing-Ziele und Personalaufwände identifiziert und für die Zukunft grob definiert werden. Daraus lässt sich ein Kriterienkatalog für die externe Analyse ableiten, der grundlegend der Marktrecherche und dem Anbietervergleich dient.

Bei der Auswahl spielen Technologie, Funktionen wie Erstellung, Personalisierung, Testing, Versand und Reporting sowie Themen rund um Sicherheit und Datenschutz eine Rolle. Gerade bei ambitionierten Marketing-Zielen dürfen auch Kosten und Produktsupport sowie die Anbindung von Drittsystemen nicht vernachlässigt werden.

E-Mail-Marketing-Software Anbietervergleich

Im Whitepaper geben wir einen Überblick über Einstiegslösungen wie rapidmail und CleverReach ebenso wie die Enterprise-Lösungen Inxmail Professional, optivo broadmail, Copernica Marketing Software. Außerdem prüfen wir die Cloud-Lösungen Adobe Campaign und Emarsys B2C Marketing Cloud.



