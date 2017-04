“Smart Services” – IA-Konferenz am 5. und 6. Mai [Eventtipp]

Smarte Devices und Services erobern mehr und mehr den Alltag – 2020 wird es 34 Milliarden mit dem Internet verbundene Geräte geben. Amazons Alexa beispielsweise ist bereits in smarten Kühlschränken von LG, smarten Lampen von IKEA und Autos von Tesla integriert. Das wirft auch neue Herausforderungen für Informationsarchitekten und UX-Designer auf. Denn wie erstellt man ein neues UX-Design für Alltagsgegenstände, an die wir uns so schon längst gewöhnt haben? Was passiert bei der Verbindung von Internet of Things, Big Data und Artificial Intelligence? Welche neuen Nutzungsparadigmen treten dabei zu Tage? Wo liegen die Chancen, wo die Schmerzpunkte?

Diese und weitere Fragen sollen auf der IA-Konferenz 2017 diskutiert werden. Das jährliche Zusammentreffen der deutschsprachigen IA- und UX-Community findet am 5. und 6. Mai in Berlin statt. Das diesjährige Event steht ganz im Zeichen der „Smart Services“ und der damit verbundenen Herausforderungen für Informationsarchitekten und UX-Designer.

Hier eine Auswahl der Themen:

Head in the clouds – Was auf uns zu kommt und wie wir damit umgehen.

Conversational Interfaces – Warum alle über sie reden, aber kaum einer mit ihnen.

Shopping Convenience – Wer Bequemlichkeit beim Shoppen schätzt, wird Amazon Echo lieben!

UX Design für künstliche Intelligenzen

Zusätzlich finden am Vortag der Konferenz noch praxisorientierte Workshops zu den folgenden Themen statt:

UX Thinking – Vom User Research mit Vision Statements zur Story Map

Was will der Nutzer eigentlich wirklich? – Wie Job-to-be-done richtig angewendet wird

Designing Screenless Interfaces – Rethinking UX

Die Teilnehmer erwartet also eine spannende Veranstaltung, auf der auch in diesem Jahr wieder aktuelle Methoden, Fallstudien und Best Practices aus Informationsarchitektur und User-Experience-Design vorgestellt werden und bietet die Gelegenheit, diese zu diskutieren. Alle Infos zur Konferenz und zur Anmeldung findet ihr hier!