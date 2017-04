Snapchat muss sich neu erfinden, um weiter oben mitzuspielen

Vom Dasein als Sexting-App zum Börsengang: Der kometenhafte Aufstieg von Snapchat faszinierte nicht nur die jüngere Generation, sondern trug auch in einem solchen Umfang zur Neudefinition sozialen Verhaltens und kultureller Normen bei, dass Instagram, WhatsApp und Facebook sein Markenzeichen, das “Stories”-Feature, geklont haben.Gepaart mit den Risiken, die mit dem 3-Milliarden-Dollar-Börsengang verbunden sind, und der sehr vergänglichen Verbundenheit jüngerer Generationen (der Hauptzielgruppe von Snapchat) mit Marken macht der von Marc Zuckerberg orchestrierte Angriff auf Evan Spiegels Unternehmen die nahe Zukunft des Social-Media-Kosmos zum faszinierenden Beobachtungsgegenstand. Kann Snapchat Social Media noch einmal neu erfinden? War der Börsengang eine gute Entscheidung? Hat Snapchat ausreichend Reaktionsvermögen, um zu kontern?

Zahlen, die den Börsengang wert sind

Abgesehen davon, dass es das jüngste soziale Netzwerk ist, hat Snapchat in den ersten vier Geschäftsjahren das schnellste Wachstum erlebt und sich im speziell an die junge Zielgruppe gerichteten multimedialen Storytelling als Vorreiter positioniert. All das qualifiziert Spiegels App eindeutig für den Börsengang.

Zum Vergleich: Im vierten Quartal 2016 hatte Facebook 1,23 Milliarden täglich aktive Nutzer. Beim Börsengang im Jahr 2012 waren es 483 Millionen.

Vom Newsfeed zu Slideshows

Doch wie genau hat es Snapchat geschafft, in so kurzer Zeit derart an Bedeutung zu gewinnen? Einfach ausgedrückt: Snapchat hat die Facebook-Timeline neu definiert, indem die Kamera ins Zentrum gerückt wurde. Dabei hat das Unternehmen allerdings ein bahnbrechendes Konzept verwendet, wie es zuvor noch niemand eingesetzt hatte: Die Nutzer konnten ihren Kontakten über Privatnachrichten, oder “Snaps”, Bilder senden, die nur für kurze Zeit sichtbar sind.

In dem Versuch, das Konzept des Newsfeeds neu zu bestimmen, entschied sich Snapchat jedoch, den Content weniger kurzlebig zu machen und zunehmend auf Video zu setzen. Im Herbst 2013, 2 Jahre nach dem offiziellen Launch, konnten die Nutzer ihre Snaps schließlich innerhalb einer “Story” hochladen, die 24 Stunden verfügbar bleibt. Dieser neue Ansatz zelebriert die visuelle Kommunikation und schöpft das volle Mobile-Potenzial aus. Beide Aspekte gehören zu den zentralen Wachstumstreibern im E-Commerce allgemein und in digitalen Content-Strategien im Besonderen.

So liegt der Schluss nahe, dass zukünftige Social-Media-Interaktion eher auf Slideshows und Teaser-Abfolgen basieren wird als auf Word-Dokumenten, dem Format, das Facebook bei der Einführung seiner Timeline im Sinn hatte.

Da sich die Zukunft jedoch in eine andere Richtung enktwickeln könnte, ist es wenig verwunderlich, dass Facebook (nach dem vergeblichen Versuch, Snapchat zu übernehmen) seit letztem Jahr mit allen dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Social-Media-Apps angreift:

Die Zahlen sprechen für sich. Facebook will Snapchat auf Biegen und Brechen verschlingen und es scheint, als würde das auch nach und nach gelingen. Berichten zufolge wirken sich die Instagram-Stories so sehr auf Snapchat aus, dass der Dienst inzwischen einen großen Teil an neuen Nutzern an Instagram verliert. Der Grund: Warum eine neue App downloaden, wenn man ihre Features auch auf einer bereits genutzten bekommt?

Snapchats Antwort

Angesichts der Tatsache, dass man den März im Hinblick auf Snaps Börsenwert (nach dem aufmerksamkeitswirksamsten Börsengang seit Alibaba) vergessen konnte und die aggressiven Attacken des Wettbewerbs langsam Wirkung zeigen, liegt die Frage nahe, was genau Snapchat unternimmt, um sie zu neutralisieren.

Ausweitung des Vertriebs der Spectacles.

Neue Features: Berichten zufolge soll diese Woche eine Suchfunktion ausgerollt werden.

Doppelte Anstrengungen im Messaging-Bereich durch den Launch eines Bitmoji-Widgets mit Chatverknüpfung auf dem Startbildschirm.

Fokus auf TV-ähnlichen Content beim Discover-Feature.

Die Zukunft kommt!

