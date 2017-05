Digital-Frühstück in Zürich – am 1. Juni erfahren, welche Chancen Internet of Things für Händler und Hersteller bietet

Es gibt aktuell circa 7 Milliarden vernetzte IoT-Geräte und bis 2020 sollen es 20 Milliarden sein. Die von smarten Dingen erzeugte Menge an Informationen hat das Potential Handel, Produktion, Städte, Arbeit und Freizeit grundlegend zu verändern.Von der smart-Home-Automatisierung bis zum Industrial-Internet-of-Things entwickeln sich vernetzte Maschinen zum ständigen Begleiter und Berater. Wie können Händler und Hersteller von dieser Entwicklung profitieren? Welche Chancen bieten IoT und IIoT für Marketing, Vertrieb und Services?Beim Handelskraft Digital-Frühstück in Zürich wollen wir zusammen mit Oliver Kling und Thomas Eichstädt-Engelen einen Blick auf die Business-Möglichkeiten des Internet of Things mit praktischen Beispielen werfen.

Realisierbare IoT Use-Cases und Wissenstransfer in Zürich

Der Begriff ‚Internet of Things‘ ist in aller Munde, aber viele Unternehmen sehen IoT-Innovationsprojekte in erster Linie als Kostentreiber. Bei unserem Schweizer Digital-Frühstück im Kaufleuten Lounge soll es deshalb nicht nur darum gehen eigene IoT-Potentiale zu identifizieren, sondern aus erster Hand zu erfahren, wie man von kosteneffiziente IoT-Projekte realisiert.

Mit dabei ist der Handelskraft Digital Business Specialist Oliver Kling. Seit 2013 ist er im E-Business zu Hause und schreibt seit 2016 auf Handelskraft.de regelmäßig über die neuesten Trends im Digital Business. Zum Digital-Frühstück »Internet of Things« gibt er einen Überblick über aktuelle Entwicklungen, Plattformen und Businessmehrwerte von IoT.

Als zweiter Referent wird Thomas Eichstädt-Engelen zum Thema „ IoT – Chancen und Herausforderungen“ sprechen. Der freiberufliche Berater unterstützt am liebsten Projekte im Internet-of-Things-Umfeld als Interimsmanager, Softwarearchitekt, Projektleiter oder Entwickler. In seinem Vortrag wird er durch Use-Cases beleuchten und aufzeigen, wie man vernetzte Objekte nutzen kann, um eigene Prozesse zu optimieren und erneuern.

Startschuss für Business und IoT in der Schweiz

Wer am 01. Juni in Zürich mit dabei sein will, um sich bei einem ausgewogenen Frühstück über die Chancen und Herausforderungen des Internet of Things zu informieren, sollte gleich Platz im Kalender schaffen und sich hier kostenlos anmelden!