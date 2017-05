K5 FUTURE RETAIL CONFERENCE – Für den Handel von morgen [Eventtipp]

Seit 2011 ist die K5 als Strategie- und Wachstumskonferenz in der (digitalen) Handelsbranche ganz vorn dabei. Immer im Fokus: der Handel der Zukunft!Um dem Anspruch als Leitveranstaltung in dem Sektor gerecht zu werden wandelt sich auch die K5 und wagt die Erweiterung der “Future Retail Conference” in diesem Jahr um die “K5 World Expo”.– unter diesem Motto findet am 22. und 23. Juni die siebte K5 im Estrel Congress Center in Berlin statt. Die Location bietet Raum für eine Vielzahl von Händlern, Marken, Herstellern und Serviceanbietern.

Die Themenbereiche der Konferenz sind so vielfältig, wie die Commerce-Szene selbst. Es wird sich um vertikale Player, Marktplatz- und Mobile-Strategien, City-Logistik, Digitalisierung und Shopping Experience drehen. Von Fashion über Food, Lifestyle bis hin zu Mobile ist alles dabei! Einblicke, Erfahrungsberichte und Einschätzungen aus erster Hand erhalten die Teilnehmer Top-Speakern aus den jeweiligen Bereichen. Mit dabei sind unter anderem:

Johannes Steegmann (CMO, Rewe Digital)

Rainer Collet (Head of Product Management, Breuninger)

Markus Schöberl (Director Seller Services, Amazon)

Cornelius Patt (Co-Founder & CEO, Zooplus)

Julia Bösch (Co-Founder & MD, Outfittery)

Max Wittrock (Co-Founder & CEO, mymuesli)

Ruppert Bodmeier (Business Development, D-Group)

Gerald Schönbucher (CEO, Real Digital)

…und der Special-Speaker: Frank Thelen (Seriengründer, Investor und CEO e42)

Damit aber noch nicht genug. Neben den Vorträgen der Speaker auf der Mainstage wird es einen Expo Bereich geben, auf dem sich an die 100 Aussteller versammeln, um in Sessions ihre Lösungsansätze für diverse Umsetzungen und Strategien zu präsentieren.

Auch die Partnerevents der K5 können sich sehen lassen! Philipp Westermeyer (Co-Founder & CEO Online Marketing Rockstars) wird den ersten Konferenztag mit seinem Mobile Heroes Track eröffnen. Herausgeber von Kassenzone Alexander Graf wird den Marketplaces-Track moderieren und auch die Startups der Handelsbranche werden auf ihre Kosten kommen: Berlin Valley-Gründer Jan Thomas wird einen spannenden Startup-Pitch leiten!

Für alle, die sich in der digitalen Handelsszene einbringen und den Handel von morgen mitgestalten wollen, bildet die K5 FUTURE RETAIL CONFERENCE & K5 WORLD EXPO die perfekte Plattform!

Weitere Informationen und Tickets gibt es hier!