Planet Trade am 9. & 10. Mai in Berlin – Jetzt noch schnell Tickets sichern [Eventtipp]

Auf dem Planet Trade am 9. und 10. Mai in Berlin werden auch in diesem Jahr wieder die aktuellen Trends der Handels- und Payment-Branche diskutiert. Der Fachkongress richtet sich an Händler, Finanzdienstleister und Technologieanbieter und bietet neben Vorträgen, Workshops und Erfahrungsberichten auch Raum für hochklassiges Networking,

Werden Instant Payments den Zahlungsverkehr revolutionieren? Ergänzen sich in der Zukunft Social Media Payments und Shop Systeme oder werden sie sich gegenseitig verdrängen? Bieten mobile Services für den stationären Handel in der Zukunft einen Wettbewerbsvorteil?

In einleitenden Impulsvorträgen und anschließenden Diskussions-Panels werfen Experten aus der Payment- und Commerce-Branche einen Blick über den Tellerrand und finden Antworten auf diese und mehr Fragen. Die Schwerpunkte der Veranstaltung liegen dabei auf den folgenden Themen:

Trends und Lösungen für den Omnichannel-Handel

Aktuelles aus der Payment-Branche

Mobile Commerce

Betrugsprävention

Best-Practice-Berichte/Kundenvorträg

dotSource auf dem Planet Trade

Zu den Spaekern der Veranstaltung zählen zum Beispiel Daniel Rohbeck (Daimler) und Felix Jahn (Puma), die in praxisorientierten Vorträgen neue Wege präsentieren, um mit den stetig wachsenden Marktanforderungen Schritt halten zu können.

Aufgepasst, wir haben einen ganz besonderen Tipp für euch! Am zweiten Veranstaltungstag hält Oliver Kling, Handelskraft Digital Evangelist, einen Impulsvortrag zum Thema Instant Commerce:

„Der Webshop ist schon lang nicht mehr das Allheilmittel im Kampf um Kunden und Umsätze. Überall und jederzeit kaufen zu können, bedeutet nicht einfach nur online zu handeln, sondern zusätzlich dort, wo die eigenen Kunden sind. In den Streams der sozialen Medien und den Chats der Messenger. Der Shop verändert sein Gesicht.“

Neben spannenden Vorträgen ist auch in diesem Jahr wieder eine außergewöhnliche Abendveranstaltung für den Planet Trade geplant. Also jetzt noch schnell anmelden und dabei sein!