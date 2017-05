Retail Meets Machine Learning – der prudsys personalization summit [Eventtipp]

Verfasst am 23. Mai 2017 von Luise Beyer

Personalisierung ist eines der absoluten Trendthemen, die den (Online-)Handel derzeit beschäftigen. Kunden an jedem Touchpoint mit den auf sie abgestimmten Angeboten abzuholen, passende Anreize basierend auf dem Nutzerverhalten und dynamisch generierte Preise führen aus Kundensicht zu einer gesteigerten Customer Experience. Für Unternehmen bedeutet das in erster Linie eine erhöhte Conversion Rate, größeres Umsatzpotential und eine gesteigerte Kundenbindung. Doch erfolgreiche Personalisierung stellt eine Herausforderung dar – besonders durch steigende Kundenerwartungen und die zunehmende Anzahl an Kanälen.

Der prudsys personalization summit am 27. und 28. Juni im nhow Berlin ist die führende Konferenz für News und Trends aus dem Bereich der Omnichannel-Personalisierung für den Handel. Die Besucher profitieren von zahlreichen Best-Practice-Vorträgen, Roundtables, Workshops und den Insights renommierter Branchen-Experten.

Die Teilnehmer erwarten spannende Session-Themen wie z.B.:

„Digitale Markenführung – Digital Branding im Zeitalter des digitalen Darwinismus“

„Digitaler Wandel und der Einfluss künstlicher Intelligenz auf den Handel“

„Dynamic Pricing im Cross-Channel-Handel“

„Intelligente Onlineshops entscheiden schnell – Machine Learning als Grundlage perfekter Personalisierung“

Zudem gibt er praxisnahe Workshops zu den Themen:

Customer Centricity – Mit Machine Learning den CLV maximieren

Best Practice Customer Centricitiy – Von den Top 100 des E-Commerce lernen

Trend-Thema Dynamic Pricing – Wie der Kunde von dynamischer Preisoptimierung profitiert

Es wird eine umfangreiche Sammlung von Anwendungsszenarien der Echtzeit-Personalisierung zum Anfassen und Ausprobieren präsentiert. Das bunte Rahmenprogramm bietet zudem die Möglichkeit zum ausgiebigen Networking in entspannter Atmosphäre.

Am Abend des ersten Konferenztages findet die Get-Together-Party statt, die seit jeher eines der Highlights des prudsys personalization summit darstellt. Währenddessen werden traditionell die zehn besten Teams des vorangegangenen DATA-MINING-CUP prämiert. Im Vorfeld der Party haben die Gäste zudem die Möglichkeit, entweder an einer Spree-Bootsfahrt teilzunehmen oder im Zweierteam beim Kicker-Turnier anzutreten.

Weitere Informationen zum Event gibt es auf der Veranstaltungswebseite!