Universitätssommerfest 2017 – Wir verlosen Karten für die vielfältigste Nacht des Sommers!

Verfasst am 31. Mai 2017 von Sara Herrera

Eine bunte Mischung aus Kunst und Kultur erwartet Jena am 30. Juni: Das Universitätssommerfest steht vor der Tür! Unter dem Motto “Vielfalt leben” laden Universität, Studentenwerk und Ernst-Abbe-Stiftung zum Flanieren und Genießen ein. An drei verschiedenen Veranstaltungsorten können die Besucher zahlreiche kulturelle Highlights erleben und bei einigen sogar mitmachen.Die Agenda ist prall gefüllt mit Bands unterschiedlicher Musikstile, unter anderem lateinamerikanischen Beats, Tanzgruppen, Theater auf den Wegen, Kunstaustellungen, Filmen, Kinderaktivitäten und schließlich dem Höhepunkt der Nacht: einem beeindruckenden Feuerwerk am “Prinzessinnenschlösschen“.

Das komplette Programm gibt es hier.



Einen Monat vor diesem magischen und tollen Event in Jena wollen wir die Gelegenheit nutzen, um 1×2 Karten zu verlosen.

Das musst du tun:

Alles, was ihr dafür tun müsst ist ein bisschen Kreativität zu zeigen und ein paar Sekunden eurer Zeit zu investieren, denn wir wollen wissen: Wo ist dein beliebtester Sommerplatz in Jena?

Mach ein Foto deines liebsten Sommerplatzes in Jena und teile es in den Kommentaren unseres passenden Facebook-Post.

Das gibt es zu gewinnen:

Als Preis winken 1×2 Tickets.

So nimmst du teil:

Bitte hinterlasse dein Foto im entsprechenden Facebook-Post.

Aus allen bis Montag, den 26.06.2017, 12 Uhr geposteten Fotos wird zufällig ein Gewinnerbild gezogen. Die Siegerin oder der Sieger wird anschließend via Facebook benachrichtigt.

Wir freuen uns auf eure Fotos, Collagen und Bildkompositionen! 🙂