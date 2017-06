AllFacebook Marketing Konferenz – Jetzt beim Ticketkauf sparen! [Eventtipp]

Auch in diesem Jahr lädt die AllFacebook Marketing Konferenz zum „Klassentreffen der Facebook-Marketing-Szene aus Deutschland, Österreich und der Schweiz“ ein. Mit geballter Fachkompetenz wird unsere Bundeshauptstadt Berlin am 05. Oktober zum Mittelpunkt des Sozial-Media-Marketings. Als Location haben die Veranstalter das bcc in unmittelbarer Nähe des Fernsehturms gewählt.

Die AllFacebook Marketing Konferenz ist keine Eintagsfliege. Bereits zum 14. Mal trifft sich Know-How aus 30 erfahrenden Speakern auf den vier Bühnen der erfolgreichsten Veranstaltung zum Thema Facebook und Social-Media-Marketing im deutschsprachigen Raum. Besucher erhalten an diesem Tag einen Einblick in Strategien anderer Marken und Agenturen sowie konkrete Anleitungen der neuesten Features und Funktionen des weltweit größten sozialen Netzwerks. Da aber eine gute Media- und Content-Strategie nicht nur auf einen einzelnen Kanal zielt, spielen andere Netzwerke wie Instagram, WhatsApp, SnapChat oder Twitter auf der #AFBMC eine tragende Rolle. In den großzügigen Pausen habt Ihr Zeit für ein umfangreiches Networking mit Kollegen aus der Branche um am Ende des Tages mit neuen Ideen und Konzepten nach Hause zu fahren.

Einblick in das bisher feststehende Speaker-Portfolio:

Philipp Roth (Gründer und Moderation, allfacebook.de)

Daniela Vey (infodesignerin.de)

Anika Geisel (Public Policy Team, Facebook Berlin)

Christiane Germann (Amt 2.0 – Social Media in der öffentlichen Verwaltung)

Carsten Ulbricht (Bartsch Rechtsanwälte)

Trajan Tosev (Inhaber, IG4BUINESS)

