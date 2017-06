K5 Warm-up »Grill’n’Chill« am 21. Juni [Eventtipp]

In diesem Jahr geht die K5 neue Wege. Mit dem Estrel Berlin wurde nicht nur eine neue Location gefunden, auch wird die K5 Future Retail Conference um eine K5 World Expo erweitert.Um ausreichend Kraft für den Zwei-Tages-Marathon am 22. und 23. Juni zu haben, laden commercetools und dotSource zum exklusiven K5 Warm-up., mit kühlen Drinks, leichten Snacks und Original Thüringer Bratwurst. Geschäftsfrauen und -männer sind ab 19 Uhr herzlich bei commercetools in Berlin Willkommen. Parkt eure Rollkoffer, wechselt in bequeme Klamotten und genießt ein entspanntes BBQ mit Loungemusik.Nur fünf Gehminuten vom Estrel Congress Center entfernt, wollen wir auf dem Areal Sonneninsel, gemeinsam mit Händlern und Herstellern, den längsten Tag – und gleichzeitig die kürzeste Nacht – des Jahres nutzen, um in die richtige Stimmung für zwei intensive Tage K5 Future Retail Conference und K5 World Expo zu kommen.

Specials des K5 Side-Events:

Meet & Meat Area: dotSource digitalisiert nicht nur Marketing, Vertrieb und Services, sondern sponsort zum K5 Warm-up Original Thüringer Bratwürste. So wird die Sommersonnenwende zur kulinarischen Wende für alle Grillbegeisterte. Stückzahl begrenzt!

Ping Pong Lounge: vor Ort lädt eine Open-Air-Tischtennisplatte zu ruhigen Bällen und harten Matches ein. Street-Level: Metallnetz! Gastgeber commercetools empfiehlt daher das Reisegepäck um eine Tischtenniskelle zu ergänzen. Spaß unbegrenzt!

Location: commercetools | Sonneninsel, Sonnenallee 223, 12059 Berlin – Open Doors ab 19Uhr

Wer keine Zeit für den Warm-Up Abend hat kann uns gern an Stand 34 und Stand 39 auf der K5 World Expo besuchen.