Lasst die dotSource-Festspiele beginnen – Teamevent 2017

Da bei mittlerweile fast 170 Mitarbeitern so langsam auch unser größter Konferenzraum streikt, begann das Teamevent in diesem Jahr zum ersten Mal nicht in den Gefilden der dotSource, sondern wurde in die Villa am Paradies verlegt. Dort begann unsere Reise ins Ungewisse zunächst mit der klassischen Rede der Geschäftsführung, danach folgte das Upgrade der Joblevel.

“Die Ritter der Commercenuss”

Und dann wurde endlich verraten was nun eigentlich ansteht: wir werden in der Wasserburg in Kappelendorf einreiten und dort die mittelalterlichen dotSource-Festspiele austragen. Nachdem das Erstaunen darüber, dass wir mittlerweile schon ganze drei Busse befüllen, verflogen war, ging es auch schon los.

Die bunt zusammengewürfelten Teams mussten im ersten Schritt ihre Kreativität beweisen. Es galt nicht nur einen geistreichen Teamnamen zu wählen, sondern auch, das dazu passende Wappen zu gestalten. Kreationen wie “Die Ritter der Commercenuss” oder “Die Watzdorfer Sieben” sind nur ein Paar der einfallsreichen Schöpfungen, die dabei entstanden sind. Danach konnten die Festspiele beginnen. In Disziplinen wie Katapultbau, Hufeisenwerfen, Stelzenlauf, Wettsägen oder Feuer löschen mussten sich die insgesamt 15 Teams beweisen. In der Mittagspause konnten die hungrigen Mäuler dann mit einem leckeren Grillbuffet gestopft werden.

Nachdem auch die letzte Station absolviert wurde, konnten am Nachmittag endlich die Sieger gekürt werden. Gewinner war das Team unseres Geschäftsführers, die “Schlächter von Jena”.

Abendausklang am Strand22

Im Anschluss ging es zurück ins schöne Jena und die hungrige (und durstige) Truppe machte sich auf zum Strand 22. Dort konnte man den Abend mit leckerem Essen, einigen romantischen Bootsfahrten, lustigen Gesprächen und kühlen Getränken entspannt ausklingen lassen.

Ein toller Tag, der unsere Teams wie immer näher zusammengebracht hat! Wir freuen uns aufs nächste Jahr! 🙂

