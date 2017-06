Überarbeitetes Whitepaper „E-Commerce-Software auswählen“ inklusive brandneuer dotSource Vendor-Matrix Commerce

Die Anforderungen an Onlineshops wandeln sich stetig. Kunden stellen immer höhere Erwartungen an das digitale Einkaufserlebnis: Personalisierung und Services werden wichtiger. Dementsprechend wandeln sich auch die Ansprüche der Shopbetreiber an das vorhandene System. Neue Lösungen wie Marketing-Automation oder CMS-Systeme gewinnen an Bedeutung und fordern gut funktionierende Schnittstellen. Auch Trends wie Microservices spielen zunehmend eine Rolle.

Der E-Commerce-Markt in ständigem Wandel

Das Angebot der verschiedenen E-Commerce-Systeme wächst, der Markt fragmentiert sich und wird damit zusehends unübersichtlicher. Die stetige Bewegung im Markt für E-Commerce-Systeme hat es uns wieder einmal zum Anlass gegeben unser Whitepaper „E-Commerce-Software auswählen“ grundlegend zu überarbeiten. Commercetools hat sich aus dem Mittelfeld hin zu den Enterprise-Lösungen katapultiert, während das »Magento für B2B-Kunden« OroCommerce als neuer Player im Mittelfeld aufgenommen wurde. Zudem wurde Demandware im Juni 2016 vom US-amerikanischen CRM-Konzern Salesforce aufgekauft. Durch den Kauf änderte sich auch der Name von Demandware hin zu Salesforce Commerce Cloud.

(Re-)Evaluierung lohnt sich!

Die Vielfalt der Anbieter, E-Commerce-Lösungen, Funktionen und Konditionen macht vielen Händlern und Herstellern die Entscheidung für das ideale E-Commerce-System schwer. Der Prozess von Informationsbeschaffung, Vergleich und Entscheidung wird immer aufwendiger und fällt umso schwerer.

Unser aktualisiertes Whitepaper zeigt detailliert, welche Kriterien bei der Systemauswahl beachtet werden sollten und langfristig zum Erfolg führen. Ein ausführlicher Vergleich der Anbieter, die wir am Ende des Whitepapers anhand von 25 Kriterien gegenüberstellen wurde aktualisiert. Zusätzlich beinhaltet das Whitepaper die brandneue Version der dotSource Vendor-Matrix Shopsysteme (Commerce).

Jetzt kostenlos herunterladen…

Die Auswahl der richtigen Commerce-Software sollte vor allem eines sein: individuell! Denn eine one-size-fits-all Lösung gibt es nicht.Wer unsicher ist, ob die bestehende Lösung den zukünftigen Anforderungen standhält und einen umfassenden Überblick über die am Markt vertretenen Anbieter gewinnen will, kann unser aktualisiertes Whitepaper “E-Commerce-Software auswählen” hier kostenlos herunterladen!

… oder direkt ein gedrucktes Exemplar auf der K5 sichern!

Das frisch gedruckte Shopsystem-Whitepaper ist heute außerdem (zusammen mit ein paar sehr netten Kollegen, Kaffee und Süßkram) in gedruckter Form auf unserem Stand auf der K5 zu finden. Wer also unseren gestrigen Warm-Up Abend verpasst hat, kann uns gern am Stand 34 und Stand 39 auf der K5 World Expo besuchen.