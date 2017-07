API Conference 2017 – mit Handelskraft Ticket gewinnen! [Verlosung]

ERP, CRM, PIM, Shopsystem, Marketing-Software – heutzutage gibt es eine Vielzahl an Lösungen die Marketing, Vertrieb und Services unterstützen. Wenn man sich in diesem Fall nicht für die All-in-One-Lösung entscheidet, sondern dem Best-of-Breed-Ansatz folgend verschiedene Systeme wählt, die am besten zu den eigenen Bedürfnissen passen, müssen diese eng verzahnt zusammenarbeiten. Dazu brauchte es flexible Schnittstellen – sowohl für innovative Businessmodelle im Cloud- und SaaS-Umfeld als auch die Integration bestehender IT-Systeme sind REST, JSON & Co. heute essentiell.

API-Wissen vertiefen und erweitern

Genau das steht auf der neuen APICON, der Konferenz für Web APIs, API Design & Management im Fokus. Sie findet vom 18. bis 20. September 2017 im Steigenberger Hotel am Kanzleramt Berlin statt und beleuchtet umfassend die API-Entwicklung mit Java, JavaScript/Node.js, PHP und .NET und darüber hinaus das API Design & API Management.

Die API Conference bietet neben der API-Entwicklung, API Design & Management, spannende Einblicke in die Potenziale API-basierter Businessmodelle. Erfahrene API-Experten und Vordenker der API Economy geben technisches und strategisches Praxiswissen weiter und bieten Gelegenheiten zum Austausch und Diskussion zwischen Entwicklern, Softwarearchitekten, Produktmanagern und Projektleitern.

Am ersten der insgesamt drei Konferenz-Tage schaffen Workshops zu ausgewählten Themen die Möglichkeit, das Wissen in der API-Entwicklung mit Java, JavaScript/Node.js, PHP und .NET praktisch zu vertiefen.

Die beiden Hauptkonferenz-Tage am 19. und 20. September vermitteln in über 30 Sessions und Keynotes wertvolles Praxiswissen zu API-Schlüsseltechnologien. Während der Hauptkonferenz findet außerdem eine Expo mit namhaften IT-Unternehmen statt, die Chance für beidseitigen Austausch bietet.

Teilnehmer profitieren von national und international renommierten API-Experten, unter anderem zu den folgenden Themen:

Aufbau eines API in einer verteilten Microservices-Architektur (Marcus Münch, OTTO)

AWS Serverless Application Model (Dirk Fröhner, Amazon Web Services Germany GmbH)

Building Platforms for Developers (Dustin Whittle, Uber)

Menschliche APIs: Cognitive Services in Action (Roman Schacherl, softaware gmbh)

Noch kein Ticket? Macht mit bei unserer Verlosung!

Wer die interessanten Vorträge und Networking-Möglichkeiten nicht verpassen möchte, der kann sich hier sein Ticket sichern!

Oder aber an unserer Verlosung teilnehmen und ein Ticket für die APICON gewinnen! Dazu müsst ihr einfach einen Kommentar unter diesem Beitrag hinterlassen, in dem ihr uns mitteilt, warum ihr gern ein Gratis-Ticket gewinnen wollt.

Unter allen Kommentaren entscheidet das Los. Die Teilnahme endet am Freitag, den 28. Juli, um 12 Uhr mittags. Bitte gebt eine gültige E-Mail-Adresse an, damit wir euch im Falle des Gewinns kontaktieren können.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück! Und sehen uns dann hoffentlich bei der APICON!