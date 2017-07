Data Driven Business Berlin – Als Handelskraft-Leser sparen [Eventtipp]

Die Data Driven Business lädt alle Bildungshungrigen aus dem Bereich Online Marketing am 13. und 14. November in das Estrel Hotel Berlin. Dort erwartet die Besucher das Angebot aus drei Konferenzen und das alles an einem Termin und einem Standort. Auf der „Digital Growth Unleashed“, „eMetrics Summit“ oder „Predictive Analytics World“ besteht die Möglichkeit den Schwerpunkt auf Online Marketing Controlling und Optimierung, maximale Konversionsraten oder zukunftsweisende Analysen und Predictive Modelling zu setzen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit alle drei Teilkonferenzen in einem Paket zu buchen um eurer eigenes individuelles Programm zu erstellen.

Damit Ihr einen Einblick in die Themen der einzelnen Konferenzen bekommt, möchten wir Euch einen kleinen Überblick geben:

Hier könnt Ihr wertvolles Know-How rund um die Optimierung des gesamten Customer Journey gewinnen. Zu den spannenden Themen der diesjährigen Sessions gehören:

AB Testing unter dem Mikroskop – was klappt warum nicht?

Jäger des verlorenen Marketing-Know-hows – Was wir von 90 Jahre alten Anzeigen lernen können

Hochkonvertierende Landing Pages – Advanced Optimization

Bei der eMetrics Summit dreht sich alles um Digital Analytics und Online Marketing Optimierung. Triff hier auf ein globales Netwerk aus führenden Analysten. Hier eine Auswahl an Themen:

TV messbar machen – Integration von TV-Daten in Web Analytics

Jenseits von Fans & Followern: Harte Währung für Social Media

Zahlen lügen nicht – aber sie sagen auch niemals die ganze Wahrheit

Die Predictive Analytics World ist der Treffpunkt für Anwender, Entscheider und Experten von Predictive Analytics. Teilnehmer der Konferenz erhalten einen Einstieg in die Welt der Künstlichen Intelligenz. Hier ein Auszug der Session-Themen:

How Predictive Modelers Should use Data to Tell Data Stories

The Centrality of a Detailed Understanding of your Audience

How to predict the next steps of a customer journey and get the profit

Am Abend des 13. Novembers findet in der Data Driven Business Networking-Lounge eine entspannte Abendveranstaltung mit leckerem Essen und frischen Getränken statt. So könnt Ihr Euren ersten Konferenztag gemeinsam ausklingen lassen und findet Zeit für gemütliches Networking.

Jetzt Ticket sichern und mit Handelskraft sparen!

Mit dem Data Driven Business Kombi-Pass habt ihr die Möglichkeit an allen drei Konferenzen sowie an der Abendveranstaltung teilzunehmen. Wählt an zwei Tagen aus mehr 60 Sessions euer persönliches Programm. Sollten nur Themen einer Konferenz für Euch relevant sein, so könnt ihr diese auch einzeln buchen. Einen genauen Überblick findet ihr hier .

Unsere treuen Handelskraft-Leser erhalten mit dem Rabattcode „HANDELSKRAFTDDB“ einen Preisvorteil von 15%.