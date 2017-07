Grenzüberschreitender E-Commerce: Lust auf Internationalisierung? [5 Lesetipps]

Normalerweise liegt das Dilemma in der Entscheidung zwischen einem eigenen Onlineshop oder einem Marktplatz. Laut einer Studie von Arvato haben mehr als 80 Prozent der befragten US-amerikanischen Unternehmen ihren Ansatz der Kanalauswahl so differenziert, dass sie in den drei größten europäischen Märkten beides nutzen, sowohl Marktplätze wie auch den eigenen Onlineshop, während sie in kleineren Märkten ihre Onlinepräsenz ausschließlich durch Marktplätze fördern.

Beim Eintreten in einen neuen Markt ist es für den Erfolg jedes Internationalisierunsprojektes grundlegend, sich an lokale Standards anzupassen. Same here…

Sprache

Ein Onlineshop in der jeweiligen Landessprache öffnet die Tür zu vielen neuen potentiellen Kunden. Allerdings gibt es verschiedene Ansätze, um das zu erreichen. Eine Kopie des Shops in der Landessprache kann als Testumgebung dienen, um einen ersten Kontakt mit den neuen Kunden via Onlinemarketing herzustellen und die Konditionen zu prüfen, bevor weitere Schritte unternommen werden. Auf lange Sicht sind stärkere Anpassungen des Shops an lokale Standards, wie die weiter oben beschriebenen, natürlich unausweichlich. Cross-Border-E-Commerce-Profis setzen außerdem auf Kundensupport in Landessprache.

Zahlungsmethoden

Es ist wichtig, die örtlichen Zahlungspräferenzen gut zu kennen. Obwohl Kartenzahlungen über die Ländergrenzen hinweg sehr beliebt sind, gibt es auch andere, die nur lokal genutzt werden. In Deutschland erfolgt die Zahlung bevorzugt auf Rechnung, während in Finnland das Lastschriftverfahren Standard ist. Außerdem sollten Preise und Zahlung in der lokalen Währung angeboten werden, um das Vertrauen in die Marke zu steigern und die eine bequeme Nutzererfahrung zu bieten.

E-Wallets (wie Apple Pay oder Samsung Pay) werden immer öfter von Onlinehändlern angeboten und das ist ein Trend, den gerade Neueinsteiger kennen sollten.