B2B goes digital – auf dem 32. ECC-Forum [Eventtipp]

Verfasst am 1. August 2017 von Luise Beyer

Der B2B-Handel ist im Umbruch. Die fortschreitende Digitalisierung zwingt Unternehmen, ihre Geschäftsmodelle und internen Prozesse zu überdenken. Dabei sind nachhaltige Strategien und Konzepte gefragt!

Viele B2B-Unternehmen stehen vor der Frage, wie sie dem digitalen Wandel begegnen sollen: Sind Marktplätze wie Wucato oder Amazon Business die richtige Lösung? Soll auf einen eigenen Onlineshop gesetzt werden?

B2B goes digital – Perspektiven und Herausforderungen

Das 32. ECC-Forum mit dem Titel „B2B goes digital – Perspektiven und Herausforderungen“ liefert spanende Vorträge sowie Best Practices und zeigt wie auch B2B-Unternehmen den Weg in die Digitalisierung meistern und sich als digitales Unternehmen positionieren können. Auf dem Programm stehen spannende Praxisberichte von Amazon Business, JAB ANSTOETZ und Berner, die neue Perspektiven, aber auch Herausforderungen aufzeigen. Teilnehmer können sich unter anderem auf die folgenden Programmpunkte freuen:

Amazon Business – the new marketplace for business customers (Florian Böhme, Amazon Business DE)

Digitalisierung des Geschäftsmodells im mehrstufigen Absatzweg bei JAB ANSTOETZ (Sven-Oliver Willer, JAB ANSTOETZ; Markus Dietrich, ecx.io)

The Berner Group – Ready for more – Die E-Commerce-Strategie von Berner (Bernhard Rackl, Berner; Bettina Seul, ECC Köln)

Networking mit Branchenkollegen

Beim anschließenden Networking bietet sich den Gästen die Möglichkeit zur Diskussion der neu gewonnenen Impulse und Insights in entspannter Atmosphäre.

Spannende Praxisberichte, neue Kunden-Insights und ausgiebiges Networking – das und mehr erwartet die Teilnehmer beim 32. ECC Forum am 28. September 2017 in den Balloni Hallen in Köln.

Sei dabei und sicher dir jetzt dein Ticket! Alle Infos zum Event und zur Anmeldung gibt es hier.