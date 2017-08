Commerce trifft Marketing-Automation – triff dotSource auf der dmexco [Last Call]

Verfasst am 29. August 2017 von Luise Beyer

Commerce trifft Marketing-Automation

Kundenakquise und Kundenbindung stellen Händler mit der zunehmenden Digitalisierung vor immer neue Herausforderungen. Marken erreichen den einzelnen Nutzer nur noch dann, wenn sie über alle Touchpoints hinweg individuellen Content ausliefern. Das wird durch die zunehmende Anzahl an Geräten und Kanälen jedoch nicht gerade einfacher. Kunden erwarten persönlich auf sie zugeschnittene Produkte und Services – egal, wie und wo.

Aus diesem Grund steht der Messeauftritt der dotSource auf der dmexco in diesem Jahr ganz im Zeichen der erfolgreichen Verbindung von Commerce und Marketing-Automation. Unsere Digital-Business-Experten erläutern vor Ort, wie sich die Kundenansprache durchgängig individualisieren lässt und demonstrieren wie das mithilfe der Cloud-Lösungen von Salesforce möglich ist.

Außerdem halten wir einen Vortrag zum Thema »From Silo to Hero – Herausforderungen der Digitalisierung im Marketing UND Sales«. Hier beleuchten wir, wie es gelingt, dass Marketing und Vertrieb an einem Strang ziehen und effektiv zusammenarbeiten. Seid dabei, am 13. September um 14:20 Uhr!

Nur noch zwei Wochen bis zur dmexco – jetzt Tickets sichern!

Wir sind vom 13. bis 14. September 2017 auf der dmexco am Stand unseres Partners Salesforce in Halle 6 (C011 – D010) vertreten. Besucher haben dort die Möglichkeit, Personalisierung ganz individuell zu erleben. Vereinbare gerne einen Termin oder schau spontan bei uns vorbei. Wir freuen uns auf deinen Besuch!

