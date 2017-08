Commerce trifft Marketing-Automation – triff dotSource auf der dmexco

Verfasst am 3. August 2017 von Luise Beyer

Kunden in den Mittelpunkt zu stellen ist wichtiger als je zuvor. Marketing, Vertrieb und Services müssen konsequent auf den Kunden abgestimmt und nach seinen Bedürfnissen gestaltet werden. Dazu bedarf es der effizienten Verbindung von Commerce und Marketing-Automation.

Aber wie lassen sich vorhandene Kundendaten effizient nutzen, um Kunden personalisiert anzusprechen? Wie schafft man es, Kunden auf allen für sie relevanten Kanälen abzuholen und mit den richtigen Inhalten zu begeistern? Welche Technologien können bei der gezielten und personalisierten Kundenansprache unterstützen?

Commerce trifft Marketing-Automation

Triff uns auf der dmexco 2017 in Köln und wir klären diese Fragen gemeinsam! Gemäß unserer Vision, der Digitalisierung von Marketing, Vertrieb und Services, wollen wir die Vorteile der erfolgreichen Verbindung von Commerce und Marketing-Automation diskutieren und freuen uns das Ganze anhand von Best Practices erlebbar zu machen. Sprich mit unseren Experten der dotSource über Herausforderungen und Herangehensweisen in der digitalen Transformation!

Innerhalb weniger Jahre hat sich die dmexco als das Event der Digitalbranche in Deutschland etabliert. Mit über 50.000 Besuchern und über 1.000 Ausstellern zählt sie auch in Europa als eine der wichtigsten Veranstaltungen für Marketing- und Digitalexperten, Macher und Visionäre, Techies und Kreative.

Die Konferenz bietet ein herausragendes Programm mit Top-Speakern der Digital-Wirtschaft, welche die aktuellsten Trends und Innovationen präsentieren und diskutieren. Die Besucher erwartet ein volles Programm mit praxisnahen Vorträgen internationaler Top Speaker, leidenschaftlichen Diskussionen und vielen neuen Impulsen.

Die globale Messe bildet jedoch das Herzstück der dmexco. Hier sind alle relevanten Marken der digitalen Wirtschaft vertreten. Dialog und Business stehen hier im Mittelpunkt.

Jetzt Termin vereinbaren!

Vereinbare gerne einen Termin an unserem Stand in Halle 6 (C011 – D010) oder schau spontan bei uns vorbei. Wir freuen uns auf deinen Besuch!

Weitere Informationen zur Konferenz und den Tickets gibt es hier.