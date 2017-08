Digital-Frühstück Marketing-Automation am 8. September in Berlin [Last Call]

Verfasst am 24. August 2017 von Luise Beyer

Nur noch wenige Wochen bis zum Handelskraft Digital-Frühstück Marketing-Automation – jetzt noch schnell Tickets sichern und von hochwertigen Business-Insights und Best Practices profitieren!

Neben interessanten Keynotes und dem aktiven Netzwerken, können sich die Teilnehmer auf ein gemeinsames Frühstück in einem exklusiven Rahmen mit viel Raum für neue Inspirationen freuen. Das Digital-Frühstück findet am 9. September im #openspace in Berlin statt, eine Location, die passend zum Event für Innovation, Kreativität und Digitalisierung steht.

Spannende Insights

Dr. Claudia Hilker zeigt in ihrem Vortrag, wie mithilfe von Marketing-Automation Effizienz und Produktivität von Marketing-Maßnahmen erhöht werden können. Die Digital Marketing Expertin hat bereits viele Unternehmen zum strategischen Einsatz von Marketing-Automation beraten und hat als Bestseller-Autorin bereits neun Marketing-Fachbücher verfasst.

Marc Suchland macht in seiner Keynote klar, dass künstliche Intelligenz längt mehr ist als nur ein Buzzword ist und Marketing-Automation auf eine neue Stufe heben kann. Er zeigt anhand einer kurzen Live-Demo der Salesforce Marketing Cloud und Kunden-Szenarien den Status Quo von künstlicher Intelligenz in der Marketing-Automatisierung auf und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.

Erfahrungsaustausch mit Experten

In den Networking-Pausen unseres Digital-Frühstücks gibt es außerdem Möglichkeit unsere Online-Marketing-Experten zu treffen und den eigenen Onlineshop zum Thema Conversion, SEO und SEA unter die Lupe nehmen zu lassen.

Auch unsere Marketing-Automation-Spezialisten sind vor Ort, um euch zu Problemstellungen und Optimierungsmöglichkeiten eures Marketings zu beraten.

Erste Einblicke gibt dotSource Research

Das Thema Marketing-Automation ist für dich bisher noch Neuland? In unserer neuen Folge dotSource Research zeigen wir, was man darunter versteht und welche Einsatzmöglichkeiten sich für Unternehmen bieten:



Noch umfangreichere Anwendungsmöglichkeiten zeigen unsere Referenten zum Handelskraft Digital-Frühstück.

Appetit bekommen? Jetzt kostenlos anmelden!

Händler und Hersteller können am 8. September kostenlos am Digital-Frühstück „Markting-Automation“ teilnehmen.

Freut euch auf inspirierende Vorträge, spannende Best Practices und Branchen-Networking in entspannter Atmosphäre im #openspace in Berlin!

Alle Infos zum Ablauf und zur Anmeldung findet ihr hier!

Du kannst nicht dabei sein? Hier findest du alle weiteren Frühstückstermine!