Digital-Frühstück Marketing-Automation am 8. September in Berlin

Verfasst am 10. August 2017 von Luise Beyer

Nach einer kleinen Sommerpause geht es am 8. September weiter mit unserer Digital-Frühstücksreihe, dieses Mal zum Thema Marketing-Automation – mit freundlicher Unterstützung von Salesforce und #openspace. Neben einem leckeren Frühstück, erwarten die Teilnehmer hochwertige Business-Insights und Best Practices, außerdem bleibt genügend Zeit zum Austausch und Netzwerken mit Branchenkollegen und –experten rund um die Themen Commerce und Marketing-Automation.

Effiziente Kundenansprache durch Marketing-Automation

Bedienen Unternehmen viele unterschiedliche Marketingkanäle, besteht die Gefahr, dass Marketing-Mitarbeiter den Überblick verlieren. Das führt zu kaum wirksamen Marketingmaßnahmen und Frustration aller Beteiligten. Mithilfe von Marketing-Automation können Effizienz und Produktivität erhöht werden. Außerdem lassen sich Prozesse, Ressourcen und Qualität optimieren.

Dr. Claudia Hilker zeigt in ihrem Vortrag, wie das in der Praxis gelingen kann. Als Digital Marketing Expertin hat sie bereits viele Unternehmen zum strategischen Einsatz von Marketing-Automation beraten und hat als Bestseller-Autorin bereits neun Marketing-Fachbücher verfasst.

Künstliche Intelligenz ist längst mehr als ein Buzzword

Neue Technologien spielen eine unverzichtbare Rolle im digitalen Marketing. Künstliche Intelligenz ermöglicht es Marketing-Automations-Tools auf eine neue Stufe zu heben. Auf Basis gesammelter Daten können individuelle Vorhersagen für den einzelnen Kunden getroffen werden. Das ermöglicht eine noch automatisiertere und persönlichere Kundenansprache.

Marc Suchland zeigt in seinem Vortrag anhand einer kurzen Live-Demo der Salesforce Marketing Cloud und Kunden-Szenarien den Status Quo von künstlicher Intelligenz in der Marketing-Automatisierung auf und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.

Appetit bekommen? Jetzt kostenlos anmelden!

Händler und Hersteller können am 8. September kostenlos am Digital-Frühstück „Markting-Automation“ teilnehmen.

Freut euch auf inspirierende Vorträge, spannende Best Practices und Branchen-Networking in entspannter Atmosphäre im #openspace in Berlin!

Alle Infos zum Ablauf und zur Anmeldung findet ihr hier!

Du kannst nicht dabei sein? Hier findest du alle weiteren Frühstückstermine!