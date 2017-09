3. Fachkonferenz E-Commerce: Kunden erreichen und überzeugen – Digital Customer Journey im B2B [Eventtipp]

Auch im B2B wird die Customer Journey immer komplexer. Kunden sind es aus dem privaten Bereich gewohnt zwischen verschiedenen Kanälen und Geräten zu wechseln. Dennoch ist gerade im B2B auch die persönliche Beziehung immer noch sehr wichtig, sei es offline oder online. Welche Herausforderungen und Chancen ergeben sich daraus für B2B-Unternehmen? Und was kann man vom B2C lernen?

Auf der 3. Fachkonferenz E-Commerce am 17.10.2017 in Berlin steht genau dieses Thema im Fokus. Die Customer Journey im B2B ist Kernthema der Module, Keynotes, Impulse, Best Cases und interaktiven Workshops. Sowohl die Experten der Quadriga als auch einige erfolgreiche Unternehmen, zeigen in ihren Beiträgen, wie Unternehmen die aktuellen Herausforderungen meistern können.

Hier eine Auswahl der Themen:

Digital Customer Journey im B2B: Was wir von B2C lernen können

Beziehungen stärken und Vertrauen schaffen: Der CEO als Influencer

“Personalisierung unplugged” – Wie Sie mit einer Datenbasierten Personalisierungsstrategie die Customer Experience Ihrer Kunden verbessern können

Alexa – Vertriebsplattform der Zukunft?

Außerdem gibt es drei spannende Workshops zu den Themen:

Customer Experience Management in der Praxis

Shop mit Zukunft

Sichtbarkeit on Demand

Nach den Vorträgen bietet sich außerdem Zeit zum Netzwerken und um sich mit Branchenkollegen aus Marketing und Vertrieb sowie Experten über aktuelle Trends und zukünftige Entwicklungen auszutauschen.

Das ganze Programm und alle Infos findet ihr hier!