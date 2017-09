Digital-Frühstück Best Practice Veritas am 12. Oktober in Linz [Last Call]

Verfasst am 28. September 2017 von Sara Herrera

Nur noch wenige Wochen bis zu unserem vorletzten Handelskraft Digital-Frühstück des Jahres »Best Practice Veritas« – jetzt schnell Tickets sichern und von hochwertigen Branchen-Insights und Best-Practices profitieren!

Mit der freundlichen Unterstützung von A-Commerce laden wir am 12. Oktober 2017 in die Tabakfabrik nach Linz (Österreich) ein. Händler und Hersteller, nicht nur aus der Verlagsbranche, haben hier die Möglichkeit Expertenwissen und Best-Practices aus erster Hand zu erhalten sowie sich mit Branchenkollegen zu den Themen Digitalisierung der Verlagsbranche und Herausforderungen von Digital-Relationships auszutauschen.

Digitale Transformation – Schnell reagieren und Kunden in den Mittelpunkt stellen

Die gestiegene Nachfrage nach digitalen Büchern und Unterrichtsmedien sowie nicht zuletzt Amazon haben die ganze Verlagsbranche gezwungen sich neu aufzustellen. Unser Kunde, der österreichische Schulbuchverlag Veritas hat sich dieser Herausforderung gestellt und kommt der Nachfrage über seine Online-Plattform nach. Ein einfacher Shop ist es nicht, denn um gegen Amazon zu bestehen, muss man in Sachen Inhalt und Service bei den Kunden punkten.

Die Referenten Markus Fischer und Reinhard Gassner zeigen in ihrem Vortrag, wie Veritas den entscheidenden Schritt in die Digitalisierung gewagt und sein Business Modell an die steigenden Herausforderungen angepasst hat.

Die Digitalisierung eines Unternehmens endet nicht irgendwann, sondern ist ein dauerhafter Prozess und bezieht verschiedene Akteure ein. Daher ist es manchmal schwer die Kundenzentrierung im Auge zu behalten.

Stephan Grad von A-COMMERCE will in seinem Vortrag die Bedeutung einer kundenzentrierten Vision in Zeiten des digitalen Wandels herausstellen und zeigen, wie man Kundenbindung und Umsätze, trotz vieler Veränderungen, gezielt steigern und die wechselnden Herausforderungen der Digitalisierung meistern kann.

In diesem kurzen Video spricht Stephan Grad über das Thema Digital Relationships und die große Rolle, die Menschen (neben Systemen und KPIs) in der digitalen Revolution spielen. Wenn du den Vortrag nicht verpassen möchtest, sicher dir jetzt hier dein Ticket!

Jetzt kostenlos teilnehmen

Händler und Hersteller können am 12. Oktober kostenlos am Digital-Frühstück »Best Practice Veritas« teilnehmen. Hier anmelden!

Neben spannenden Keynotes und relevantem Netzwerken, können sich die Teilnehmer auf ein gemeinsames Frühstück in einem exklusiven Rahmen mit viel Raum für neue Inspirationen freuen.

Du kannst nicht dabei sein? Hier findest du alle weiteren Frühstückstermine!