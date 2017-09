Digital-Frühstück Best Practice Veritas am 12. Oktober in Linz

Der Herbst steht vor der Tür und mit ihm nimmt unsere Digital-Frühstücksreihe im Oktober an Fahrt auf. Am 12. Oktober reisen wir nach Linz in Österreich, wo unser Digital-Frühstück zum Thema „Best Practice Veritas“ mit freundlicher Unterstützung von A-Commerce stattfindet.Neben einem leckeren Frühstück in entspannter Atmosphäre, erwarten Händler und Hersteller hochwertiges Business-Wissen und Best Practices aus erster Hand. Unser Kunde Veritas spricht über die Digitalisierung der Verlagsbranche, während unser Partner A-Commerce die Bedeutung einer kundenzentrierten Vision in Zeiten des digitalen Wandels herausstellt. Außerdem gibt es genügend Zeit zum Austausch und Netzwerken mit Branchenkollegen und -Experten!

Die Digitalisierung der Verlagsbranche

Die gestiegene Nachfrage nach digitalen Büchern und Unterrichtsmedien sowie nicht zuletzt Amazon hat die ganze Verlagsbranche gezwungen sich neu aufzustellen. Unser Kunde, der österreichische Schulbuchverlag Veritas hat sich dieser Herausforderung gestellt und kommt der Nachfrage über seine Online-Plattform nach. Ein einfacher Shop ist es nicht, denn um auch gegen Amazon zu bestehen, muss man in Sachen Inhalt und Service bei den Kunden punkten.

Die Veritas-Referenten Markus Fischer und Reinhard Gassner zeigen in ihrem Vortrag, wie Veritas den entscheidenden Schritt in die Digitalisierung gewagt und sein Business Modell an die steigenden Herausforderungen angepasst hat.

Kundenbindung und Umsätze gezielt steigern

Die Digitalisierung ist kein Projekt mit einem Ende, sondern ein dauerhafter Prozess. In kurzen Abständen werden Unternehmen mit immer neuen Herausforderungen konfrontiert, die sie bewältigen müssen. Die Transformation ist dabei technologiegetrieben, sodass Kunde, Mitarbeiter und Kaufleute schnell aus dem Fokus geraten. Gleichzeitig leben wir allerdings in einer Welt, in der der mündige Nutzer der einzige König ist.

Stephan Grad von A-COMMERCE zeigt in seinem Vortrag, wie klassische Kaufmannstugenden dafür sorgen, dass der Kunde immer im Zentrum bleibt, trotz der vielen Veränderungen und wechselnden Herausforderungen der digitalen Transformation.

Wir laden Händler, Hersteller und Verlage am 12. Oktober in die Tabakfabrik nach Linz ein am kostenlosen Digital-Frühstück „Best Practice Veritas“ teilzunehmen.

