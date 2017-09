Digital-Frühstück »Digitalstrategie« am 29. September in Frankfurt [Last Call]

Nach unserem Handelskraft Digital-Frühstück letzten Freitag in Berlin geht es für uns am 29. September weiter nach Frankfurt am Main. Dort erwarten die Teilnehmer neben einem gemeinsamen Frühstück in exklusivem Rahmen, aktives Netzwerken und interessante Impulse zum Thema »Digitalstrategie«.

Verbindung der Online- und Offline-Strategie

Gerade Händler, die über viele Kanäle mit ihren Kunden agieren, sehen sich oftmals vor der Herausforderung die Daten des stationären Handels effizient mit denen des Onlineshops zu verbinden. Keine neue Erkenntnis, aber wie bildet man die entsprechend komplexeren Customer Journeys online und offline in einem Strategiemodell ab? Welche Rolle kann der Laden einnehmen und wie differenziert sich der Händler dadurch?

Martin Groß-Albenhausen, Stv. Hauptgeschäftsführer im bevh und Dozent an der Digital Business School, zeigt zum Digital-Frühstück in Frankfurt an praktischen Beispielen, wie im B2B- und B2C-Handel digitale und analoge Kanäle gemäß ihres Conversionbeitrags inszeniert und optimiert werden können, so dass der Kunde stets einen uniquen Mehrwert erfährt.

Digitalisierung in traditionellen Branchen am Beispiel Würth

Markus Kühner, Leiter des Produktmarketings bei der Adolf Würth GmbH & Co. KG, präsentiert im zweiten Vortrag, wie Würth als traditionelles Industrieunternehmen den entscheidenden Schritt in die Digitalisierung gewagt hat und somit – sowohl online als auch offline – für höhere Servicequalität bei seinen Kunden sorgt.

Erfahrungsaustausch mit Experten & Branchenkollegen

In den Pausen unseres Digital-Frühstücks gibt es außerdem Möglichkeit unsere Online-Marketing-Experten zu treffen und den eigenen Onlineshop zum Thema Conversion, SEO und SEA unter die Lupe nehmen zu lassen.

Auch unsere Digitalisierungs-Spezialisten sind vor Ort, um euch zu Problemstellungen und Optimierungsmöglichkeiten eurer Digitalstrategie zu beraten.

Außerdem haben die Teilnehmer die Möglichkeit zu Netzwerken und sich mit Branchenkollegen zu Chancen und Herausforderungen ihrer Digitalstrategie auszutauschen.

Appetit bekommen? Jetzt kostenlos anmelden!

Händler und Hersteller können am 29. September kostenlos am Digital-Frühstück »Digitalstrategie« teilnehmen.

Freut euch auf inspirierende Vorträge, spannende Best Practices und Branchen-Networking in entspannter Atmosphäre im Onlight Studio in Frankfurt!

Alle Infos zum Ablauf und zur Anmeldung findet ihr hier!

Du kannst nicht dabei sein? Hier findest du alle weiteren Frühstückstermine!