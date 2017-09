Ist Individualität überbewertet? Kundensegmentierung gibt die Antwort.

Verfasst am 5. September 2017 von Oliver Kling

Konsum ist Teil der Persönlichkeit. Was kauft man, warum, wo und wie? Große homogene Zielgruppen gibt es nicht mehr. Die Motive und Geschichten, die Kunden mit dem Kauf verbinden, sind fragmentiert und individuell! Darauf geht beispielsweise die Dove-Kampagne #MyBeautyMySay ein und zeigt Geschichten von Frauen, die dazu aufrufen sich für die eigene Schönheit einzusetzen.

Segmentierung der Lebensstile

Marketing muss dem Lifestyle der Zielgruppe entsprechen. Dazu gehört auch die Frage: »Wer macht den Abwasch?« Das musste Fairy feststellen, als die Marke ihr Logo änderte. Ohne etwas dazuzutun entbrannte eine Debatte darum in den sozialen Kanälen und bescherte dem Spülmittel mit dem etwas angestaubten Image große Aufmerksamkeit.

Während ihrer Einkaufsreise hinterlassen Kunden unzählige Daten. Die Kunst besteht für Händler darin, sie sinnvoll aufzubereiten und zu interpretieren, damit anschließend passende Marketing-Maßnahmen umgesetzt werden. Stichwort: Segmentierung!

Segmentierung ist kein neues Marketing-Phänomen. Allerdings ändert es sein Gesicht. Es wird granularer und erzeugt immer kleinere Mikrosegmente. Der Vorteil liegt jedoch auf der Hand. Je besser ich die Bedürfnisse, Kanäle und Medienvorlieben der Nische kenne, desto besser kann die Marketing-Kampagne Wirkung entfalten und so zu höheren Umsätzen beitragen.

Was wollen Zielgruppen?

