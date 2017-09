NEOCOM 2017 – Connecting Commerce [Eventtipp]

Die NEOCOM 2017 ruft alle Visionäre, Revolutionäre und Pioniere des Digital-Commerce-Business auf, am 11. und 12. Oktober 2017 einen Abstecher nach Düsseldorf zu machen. Der Kongress im Areal Böhler steht in diesem Jahr unter dem Motto „Backt to the Future. Back to Business.“ und bietet nützliches Wissen von vielen renommierten Speakern aus der Branche. Aber das ist noch nicht alles: Auf der Expo warten über 200 Aussteller, welche die Themen Technology, Logistic & Fulfillment, Instore, Sales & Marketing und Human Factor abdecken. So können die Teilnehmer viele neue Erkenntnisse gewinnen und einen Blick über den Branchen-Tellerrand werfen.

Auswahl der Themen und Speaker:

artificial intelligence: Wie Künstliche Intelligenz die Beziehung zum Kunden verändern kann (Sascha Lobo, Autor und Blogger)

„Wer nie abbiegt, bleibt auf der Strecke“ – Anders denken, mutig handeln (Klaus-Jürgen „Knacki“ Deuser, Moderator und Comedian)

Customer Centricity in Omnichannel Retail: Don’t worry, be ready! (Thomas Schenk, Otto Group)

Erfolgsfaktor Schnelligkeit – Multichannel-Power nach dem Pitch (Ralf Dümmel, DS Produkte und Investor aus „Die Höhle der Löwen“)

Next Generation Fressnapf – Marktführerschaft ausbauen?! (Torsten Toeller, Fressnapf)

