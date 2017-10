Kein Sommerloch bei Handelskraft – Unsere Highlights im Juli/August/September

Verfasst am 2. Oktober 2017 von Sara Herrera

Der Sommer ist schon vorbei und wir sind mit voller Kraft in den Herbst gestartet, aber denk nicht, dass wir nichts zu erzählen haben! Bei Handelskraft gab es kein Sommerloch. Unsere fleißigen Content-Ameisen haben das Meiste aus den leeren und lautlosen Büros herausgeholt und sich von der sommerlichen Laune inspirieren lassen. Das Resultat ist vielversprechend, bunt und reichhaltig.

Unsere Content-Fabrik hat fleißig weitergearbeitet, um zwei ganz neue und frische Whitepaper zu produzieren. Das erste Whitepaper »Internet of Things: Geschäftsmodelle, Chancen und Herausforderungen« analysiert die zentralen Faktoren des IoT-Wachstums und erklärt, welche Geschäftsmodelle innerhalb dieses neuen Status quo erfolgreich sein werden. Außerdem zeigt es Herausforderungen und Schmerzpunkte auf, die in Angriff genommen werden müssen, damit das Internet der Dinge flächendeckend Akzeptanz findet.

Das neue Whitepaper »dotSource Digital-Success-Index: Home & Living« gibt einen Einblick in den Stand der digitalen Transformation der Einrichtungsbranche. Betrachtet werden sowohl Online-Pure-Player wie Otto, als auch Cross-Channel-Händler wie Home24. Neben der Bewertung durch den Digital-Success-Index werden Best-Practices vorgestellt, die für den Onlinehandel mit Möbeln zukünftig den Benchmark setzen.

Anderseits haben wir eine neue Case-Study veröffentlicht, in der wir das Design-Projekt für unseren Kunden Mövenpick Wein vorstellen. dotSource stand dem Unternehmen sowohl in der Zielgruppenanalyse und der Erstellung von Personas als auch der Designkonzeption des neuen Shops zur Seite. Im Fokus standen maximale Nutzerfreundlichkeit und ein bequemes Einkaufserlebnis über mobile Endgeräte.

Unser Video-Content erweitert sich, um dir die digitale Welt zu erklären

Nach den Premieren des „Handelskraft Digital Business Talk“ und unseres Case-Study-Videos, präsentieren wir ein neues Format: dotSource Research. Mit diesem neuen Format wollen unsere dotSource-Digital-Analysten die Grundgedanken und wesentliche Begriffe unserer Whitepapers lebendiger, illustrierter, einfacher und unterhaltsamer gestalten.

Bisher sind bereits drei Folgen online gegangen zu den Themen: Conversion-Rate-Optimierung, Marketing-Automation und Content-Management-Systeme.

Jetzt sieh zu & lerne von unserer Premiere!



Handelskraft Top 10 Juli, August & September 2017

Hier unsere Top 10 Artikel, die ihr im Juli, August und September am meisten geklickt habt:

Sonnige Zeiten auf Social Media?

Definitiv! Im Sommer haben wir die 4000 Follower auf Twitter geknackt. Um diesen Rekord zu feiern, haben wir eine coole Grafik erstellt und geteilt. Damit möchten wir unseren treuen Followern für ihre Aufmerksamkeit danken.

Nach der Urlaubszeit war der September voll mit spannenden und erfüllenden Veranstaltungen. Unsere Digitalexperten waren präsent und sehr aktiv: als Sponsor bei der be.inside und am Stand unseres Partners Salesforce auf der dmexco.

Wir halten Urs Meier in einem Screen gefangen! Halle 6, Stand C011 – D010 #Dmexco2017 pic.twitter.com/SST4xfdpwy — Handelskraft (@Handelskraft) September 13, 2017

Außerdem haben wir an der NEXT Conference in Hamburg teilgenommen, wo wir unsere Gehirne mit neuen und inspirierenden Ideen gefüllt haben.

Außerdem sind im September die Seminarreihen der Digital Business School “E-Commerce Manager” und “Digital Transformation Architekt” gestartet.



Handelskraft Digital-Frühstücke in Berlin und Frankfurt

Nach einer kurzen Sommerpause ging unsere Digital-Frühstücksreihe in die nächste Runde. Am 8. September waren wir zu Gast beim #openspace in Berlin. Claudia Hilker (Hilker Consulting) und Marc Suchland (Salesforce) haben den Teilnehmern hier das Thema »Marketing-Automation« nähergebracht und gezeigt, welche Rolle künstliche Intelligenz dabei spielen kann.

Konntest du nicht dabei sein? Unten kannst du das Video-Recap des Handelskraft-Digital-Frühstücks »Marketing-Automation« nochmal anschauen!

Außerdem waren wir am letzten Freitag in Frankfurt a.M. Dort sprachen Martin Groß-Albenhausen (bevh) und Markus Kühner (Würth) zum Thema »Digitalstrategie«.

Bei unseren Digital-Frühstücken hatten die Gäste nicht nur die Möglichkeit zu netzwerken und ausgiebig zu frühstücken, sondern erhielten außerdem Einblicke zu Strategien und Umsetzungsmöglichkeiten.

What’s next?

Unsere Frühstückreihe geht weiter. Unten findet ihr die letzten zwei Termine dieses Jahres.

Best Practices Veritas: am 12. Oktober in Linz. Jetzt kostenlos anmelden!

Internet of Things: am 10. November in Zürich. Jetzt kostenlos anmelden!

Handelskraft 2018: Save the date & Super-Early-Bird-Tickets!

Die Handelskraft Konferenz 2018 findet am 20. Februar in der BMW Welt München statt.

Auf der Konferenz für digitalen Erfolg wollen wir den Handel mobilisieren – mit Trends und neuen Impulsen für mehr Agilität, Innovation und besseres Change-Management. Wir zeigen, welche Hebel in Gang gesetzt werden müssen, um die neuen digitalen Wege zu beschreiten.

In wegweisenden Sessions, Praxisvorträgen und persönlichen Sprechstunden werden Teilnehmer optimal ausgestattet, um digitale Herausforderungen zu meistern.

Ab Mitte Oktober liefern wir euch die wachsende Agenda! 😀 #HK18MUC