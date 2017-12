Wohin entwickelt sich Alibabas „New Retail“ Vision? [5 Lesetipps]

Das Einkaufsverhalten verändert sich langsam mit der Anwendung neuer Technologien und der Verbreitung des Internets. Produkte und Services sind jederzeit verfügbar, überall dort wo die potentiellen Kunden sind, während die Online- und die Offlinewelt verschmelzen. Das beweist, dass die heutigen Konsumenten »Omnichannel« sind. Sie surfen im Internet mit dem Handy, Tablet oder Laptop, unterwegs oder zu Hause. Der finale Kauf (bzw. Klick) erfolgt dann im Laden oder unterwegs durch mobile Geräte. Die Wahl ist abhängig von der Convenience.Diese Realität wird von Onlineriesen und Pure Playern erkannt. In der letzten Zeit haben zahlreiche Pop-Up-Stores, smarte Läden und Flagship-Stores, ausgerüstet mit den neuesten Technologien, eröffnet. Mymuesli Mister Spex , Amazon und Zalando sind gute Beispiele dafür. Traditionelle Marken wie Adidas oder Ikea verstärken ebenfalls ihre physische Präsenz als Strategie, um den Kunden ein umfassendes und erweitertes Einkaufserlebnis zu liefern, gleichzeitig bauen sie auch ihr digitales Business aus.

Auf der anderen Seite der Welt entwickelte Alibaba in den letzten Jahren ein neues Handelskonzept genannt „New Retail“, welches darauf abzielt, das Beste aus der online und der physischen Welt zu bündeln. Alibaba nutzet die letzten zwei Singles-Days, um die neuesten Fortschritte in dieser Umgebung vorzustellen.

Letztes Jahr war Alibaba sehr euphorisch mit der Umsetzung von VR und AR beim Einkaufserlebnis. Dieses Jahr haben sie mehr Zeit und Ressourcen dem Handel ihre neue Vision aufzuzeigen. Dabei geht es um den Einsatz von Big Data, um Online- und Offline-Aktivitäten nahtlos zu verknüpfen.

Für Alibaba ist der Singles Day nicht nur einen Shopping Festival, sondern auch die beste Chance ihre Innovationen im Retail zu testen. Neben der »see-now-buy-now« Fashion-Show und dem mobilen AR-Spiel „Catch the cat“ hat der chinesische Onlineriese erstmals 60 stationäre Pop-Up Stores überall in China ausprobiert. Man sagt, dass sich Alibaba mehr als 100 Marken für das Experiment angeschlossen haben. Zum Beispiel hat L’Oreal einen Warenautomaten voll mit der Gesichtsbürste Clarisonic bereitgestellt, so dass Konsumenten ohne Schlange den Kauf erledigen konnten.

Im Rahmen des 11.11. hat Alibaba auch 100.000 »Smart Stores« entwickelt, von denen Marken wie Casio oder Bose profitiert haben. Eine interessante Funktionalität dieser Läden war der sogenannte »Cloud Shelf«, ein digitaler, RFID-gestützter Bildschirm, der automatisch Etiketten von Produkten tracken und erkennen kann. Wenn ein Käufer also einen Artikel vor den Bildschirm stellt, zeigt er automatisch die Verfügbarkeit des Produktes, Kundenbewertungen und vieles mehr auf Tmall an. Der Käufer kann dann den QR-Code des Produktes scannen, um es bei Tmall zu kaufen.

A key part of New Retail is our Hema supermarket, the grocery store of the future. Watch how we integrate tech into grocery shopping! pic.twitter.com/Bwa1joGWn1

— Alibaba Group (@AlibabaGroup) 11 November 2017