Die Kälte lässt uns nicht erstarren, sondern motiviert uns – Unsere Highlights im Oktober/November

Verfasst am 7. Dezember 2017 von Sara Herrera

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür: Glühwein- und Mandelduft strömt derzeit durch die Straßen. Gebäude, Läden und Häuser sind schon weihnachtlich dekoriert und die Stimmung ist überall friedlich und lebhaft. Aber nicht nur wegen der Weihnachtszeit! Unsere rastlosen Content-Elfen haben gegen die herbstliche Langweilige angekämpft, um euch frische und bunte neue Formate zu präsentieren.Wir auf Handelskraft.de möchten eine engere Beziehung zu euch aufbauen und unseren Innovationsgeist auch visuell verbreiten. Aus diesem Grund haben wir ganz begeistert zwei neue Kanäle eröffnet: unser WhatsApp-Newsletter und unser Instagram-Profil . Wir freuen uns sehr auf euch!Zusätzlich haben wir erfolgreich das erste Webinar zum Thema Marketing-Automation durchgeführt. Für nächstes Jahr sind noch mehr Webinare geplant.

Schriftlicher Leitfaden zum erfolgreichen digital Business

Unsere Whitepaper-Produktions-Maschine steht auch zur Weihnachtszeit nicht still. Stattdessen hat sie euch zwei ganz neue und innovative Whitepaper geschenkt.

In unserem neuen Whitepaper »Customer-Relationship-Management-Software auswählen« geben wir einen Überblick über die grundlegenden Eigenschaften von Customer-Relationship-Management, einen Leitfaden für die Systemevaluation und einen ausführlichen Überblick der Systemanbieter am Markt. Betrachtet werden Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen wie Sugar CRM, für mittlere und große Unternehmen wie SAP oder für alle Unternehmensgrößen wie Salesforce.

Das neuste Whitepaper »Full-Service-E-Commerce« zeigt, wie der Einstieg in den Onlinehandel schnell und risikoarm gelingen kann. Das Whitepaper betrachtet neben den Bestandteilen des Full-Service-E-Commerce auch die Vorteile, den Ablauf sowie die Abrechnung des Full-Service-Pakets. Anhand eines Best Cases zeigen wir, wie das Ganze in der Praxis funktioniert.

Handelskraft Top 10 Oktober/November 2017

Hier unsere Top 10 Artikel, die ihr im Oktober und November am meisten geklickt habt:

Vielfältiger und hochwertiger Video-Content

Unsere neuste Folge von dotSource-Research zum Thema digitale Transformation ist live gegangen. Unser Strategieberater erklärt dieses Mal, welchen Herausforderungen insbesondere Hersteller und Händler bei der Digitalisierung gegenüberstehen und welche Prozesse, Rollen und Personal es für eine erfolgreiche digitale Transformation braucht.

Auch der »Handelskraft Digital Business Talk« geht in die nächste Runde. Zu Gast in der zweiten Folge war Jörg Migende (CDO der BayWa AG), um die Frage zu beantworten: Warum brauchen Traditionsunternehmen einen Chief Digital Officer?

Alle Folgen dieses Formats sind auch bei Soundcloud, iTunes, Facebook und als RSS-Feed verfügbar.

Unsere Video-Ecke schließt mit einer neuen und staunenswerten Case-Study, in der wir das UX-Design für unseren Kunden Mövenpick Wein präsentieren. So könnt ihr verstehen, wie entscheidend ein gutes UX-Design sein kann, um Conversions und Umsätze zu steigern.

Um keine Inhalte zu verpassen, abonniere einfach unseren YouTube-Kanal!

Was war auf Social Media?

Auf jeden Fall einiges! Wir haben an der Shoptalk Europe in Kopenhagen teilgenommen und unser Kollege Oliver Kling hat eine tolle und interessante Keynote zum Thema »Tech-Voodoo in Marketing, Vertrieb und Services« auf der #MPC2017 gehalten

Außerdem ist es bewiesen, dass wir Komplexität beherrschen.

Für das Projekt mit unserem Kunden @CHBeckLiteratur haben wir beim @commercetools Partnertag den Complexity Award gewonnen. Vielen Dank! pic.twitter.com/jnXW0awGs6 — Handelskraft (@Handelskraft) 2 November 2017

Unsere neuen Flächen sind fertig und die Teilnehmer unserer Seminarreihen der Digital Business School “E-Commerce Manager” und “Digital Transformation Architekt” konnten die innovativen Räume bereits testen und benutzen.

Digital-Frühstücke in Linz und Zürich

Unsere Digital-Frühstücksreihe ist für dieses Jahr beendet. Am 12.Oktoberwaren wir in Linz zum Handelskraft Digital-Frühstück »Best Practice Veritas«. Dort haben Reinhard Gassner und Markus Fischer von VERITAS über die aktuellen Herausforderungen der Digitalisierung der Verlagsbranche gesprochen und außerdem auch die VERITAS Lernplattform präsentiert.

Der zweite Speaker des Digital-Frühstücks, der Branchenkenner und A-COMMERCE CEO Stephan Grad, zeigte wie wichtig es ist, Geschäftsbeziehungen mit Menschen zu pflegen.

Außerdem hat am 10. November das letzte Frühstück des Jahres zum Thema Internet of Things in Zürich stattgefunden. Handelskraft Autor und Digital Evangelist Oliver Kling und IoT-Enthusiast Thomas Eichstädt-Engelen haben gezeigt, wie Händler und Hersteller die Chancen und echte Herausforderungen des IoT bewältigen können.

What‘s next? Die Handelskraft Konferenz 2018!

Die Handelskraft Konferenz 2018 findet am 20. Februar in der BMW Welt München statt.

Auf der Konferenz für digitalen Erfolg wollen wir den Handel mobilisieren – mit Trends und neuen Impulsen für mehr Agilität, Innovation und besseres Change-Management. Wir zeigen, welche Hebel in Gang gesetzt werden müssen, um die neuen digitalen Wege zu bestreiten.

In wegweisenden Sessions, Praxisvorträgen und persönlichen Sprechstunden werden Teilnehmer optimal ausgestattet, um digitale Herausforderungen zu meistern.

Unsere wachsende Agenda kann hier gesehen werden. Top-Speaker wie David Mattin (TrendWatching) sind schon bestätigt. Sichere jetzt dein Ticket unter www.konferenz.handelskraft.de und entdecke neue Wege zum erfolgreichen Digital Business!