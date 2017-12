TYPO3Camp 2018 – Jetzt Ticket gewinnen!

Verfasst am 18. Dezember 2017 von Luise Beyer

Frauenkirche, Zwinger und Semperoper – das allein sind schon drei gute Gründe für einen Besuch in Dresden. Vom 25. bis 27.01.2018 kommt noch ein weiterer Grund hinzu – das TYPO3 Camp Mitteldeutschland. dotSource ist als Sponsor dabei und sichert euch somit eure Mate-Ration sowie die Camp-Shirts.

Die Veranstaltung beginn am Vorabend, dem 25.01., mit einem Get-Together der Teilnehmer im Szeneviertel Neustadt, in dem man sich, abseits von Workshops und Sessions, bereits über die neusten Trends der TYPO3-Szene austauschen kann. Außerdem bietet sich die Gelegenheit andere Teilnehmer schon vorab kennenzulernen und/oder mit alten Bekannten ein gemütliches Bierchen zu trinken.

Inspiring people to share!

Da es sich beim TYPO3Camp um ein klassisches Barcamp handelt, werden die Vorträge erst am morgen des Camps festgelegt und zeitlich sortiert. Das Angebot reicht dabei von allgemeinen Beiträgen bis zu ausgewählten Fachvorträgen von geladenen Experten und soll sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene ansprechen. Dadurch, dass ihr das Programm quasi selbst mitgestalten könnt, könnt ihr sicher sein, dass für euch etwas dabei ist!

Nach den vielen Eindrücke, neuem Wissen, wertvollen Kontakten und spannenden Impulsen während des ersten Sessiontages, wird es am Abend Zeit, sich dem leiblichen Wohl zu widmen. Um 20:00 Uhr startet das Social-Event im Club Bärenzwinger.

Der Bärenzwinger ist ein Studentenclub und befindet sich unweit der Brühlschen Terrasse in der Dresdner Altstadt. Die Mischung aus ungezwungenem studentischen Flair und historischem Kulturbetrieb macht den Club in den Gewölben der alten Stadtbefestigung unverwechselbar.

Lass dich zertifizieren!

Im Rahmen des Camps gibt es neben den spannenden Sessions auch die Möglichkeit sich als TYPO3 CMS Consultant, Developer oder Integrator zertifizieren zu lassen. Aufgrund der Raumbedingungen sind die Teilnehmerzahlen limitiert und ihr müsst euch vorher hier anmelden!

Noch kein Ticket? Mach mit bei unserer Verlosung!

Wer die praxisnahen Sessions, tollen Networking-Möglichkeiten und natürliche die abendliche Party nicht verpassen will, der kann sich hier sein Ticket sichern. Oder aber an unserer Verlosung teilnehmen und sich zu Weihnachten noch selbst beschenken.

Dazu hinterlasst uns einfach einen Kommentar, in dem ihr uns mitteilt, warum ihr gerne zum TYPO3Camp gehen wollt. Unter allen Kommentaren entscheidet das Los. Die Teilnahme endet am 05.01.2018, um 12 Uhr. Bitte gebt eine gültige E-Mail-Adresse an, damit wir euch im Falle des Gewinns kontaktieren können.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück. Wir sehen uns beim TYPO3Camp!