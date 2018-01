150 Luftballons, 200 Burger – 12 Jahre dotSource

Verfasst am 26. Januar 2018 von Sara Herrera

Letzten Freitag erstrahlte unsere neue Agenturfläche „Amerika“ in grünem Licht. Nachdem unsere Mitarbeiter bereits Ende letzten Jahres in den neuen Büros wieder vereint waren, wurde es Zeit auch Freunden und Bekannten der dotSource die Türen zu öffnen. Stolz erzählte Christian Grötsch von der erfolgsträchtigen Entwicklung der letzten Jahre um dann das Mikro an den Jenaer Oberbürgermeister, Dr. Albrecht Schröter, weiterzugeben.

Hungrig von der Erkundung der neuen Fläche, konnten sich unsere 250+ Gäste im Anschluss mit Burgern, Pommes und Donuts am amerikanischem Buffet stärken. Während die Kinder im Bällebad tobten und sich die Kreativen an unserer Gästebuchwand verewigten, sorgten die Jungs von „Faroul“ für Funky Sounds.

Ein rund um gelungener Abend, finden wir. Gestärkt von vielen lieben Glückwünschen und anregenden Gesprächen starten wir motivierter denn je in das 13. Agenturjahr.

Du willst gemeinsam mit uns weiterwachsen?

Wir sind immer auf der Such nach digitalen Talenten in Entwicklung, Online Marketing oder Consulting. Bewirb dich jetzt und werde Teil unseres Teams in Jena oder Berlin! #ichmagsdigital