Big-Data.AI Summit – Daten brauchen Entscheider [Eventtipp]

Verfasst am 31. Januar 2018 von Luise Beyer

Big Data und künstliche Intelligenz sind gerade DIE Buzzwords der Digitalbranche. Die Menge an Daten und zugehörigen Analysetools wächst stetig weiter, durch künstliche Intelligenz bieten sich immer umfangreichere Möglichkeiten der Datenauswertung. Trotzdem ist das volle Potenzial der Datenanalyse noch längst nicht ausgeschöpft.

Es gilt vor allem immer mehr, die Ergebnisse der Datenanalysen auch in den Entscheidungs- und Geschäftsprozessen zu verankern.

Das Doppelevent Big-Data.AI Summit in Hanau bei Frankfurt, das aus dem Big-Data Summit am 28. Februar 2018 und dem AI Summit am 1. März 2018 besteht, soll Anwendern und Entscheidern eine Plattform zum Erfahrungsaustausch bieten.

Unter dem Motto »Data-driven Business Innovations for the Digital World« halten über 200 hochkarätige Datenexperten Keynotes, Best-Practice-Vorträge und bieten Workshops an. Mit dabei sind Speaker von Unternehmen wie Airbus, Rewe, Siemens, EWE, Lufthansa und Audi.

Hier ein Auszug aus den spannenden Themen des Big Data Summit:

Ten Key Principles how to transform a Global Company into a Data Driven Leader, Dr. Alexander Borek, Volkswagen

Berliner Verkehrsbetriebe meets Big Data: Von den Daten über die Cloud bis zur AR-Visualisierung, Daniele Balestrazzi, Berliner Verkehrsbetriebe

Advanced Data Analytics für ein neues Konsumentenverständnis und relevantere Marketingkommunikation im stationären Handel, Jens Lappoehn, Telefónica NEXT

Auch zum AI Summit am zweiten Tag gibt es eine Reihe interessanter Themen:

Die Evolution des intelligenten Unternehmens: Maschinelles Lernen zielgerichtet einsetzen, Dr. Markus Noga, SAP

Machine Learning für Bedrohungsanalysen und zur Trenderkennung, Dr. Fritz Schinkel, Fujitsu, Gerald Ulmer, Siemens

Artificial Intelligence for Sourcing and Supply Chain Management, Dr. Tarek Mashhour, Audi

Entscheider der Datenwirtschaft, Anwender fortgeschrittener Big-Data- und AI-Lösungen, Vertreter der Politik, Technologieanbieter, Strategie- und Innovationsberater sowie Wissenschaftler kommen zusammen, um sich im schnellen Wandel der IT strategisch zu orientieren, sich über Praxiserfahrungen, Initiativen zur Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen und neueste Ergebnisse der Forschung und Entwicklung auszutauschen, Kooperationen anzubahnen, Projekte voranzubringen und innovative Lösungen live vor Ort zu diskutieren.

Alle Informationen und Tickets gibt es hier!