Digital-Business-Kompass: Handelskraft 2018 »Vorwärts zur digitalen Exzellenz« jetzt als Download verfügbar

Gestern feierte Handelskraft seinen elften Geburtstag und stolz blickten wir auf ein produktives Jahr 2017 voller Experimente und Innovationen zurück. Doch wichtiger als die Vergangenheit, ist die Zukunft. Gerade im Digital-Business, dem interaktiven Handel, vergeht die Zeit gefühlt mit doppelter Geschwindigkeit und man kann kaum glauben, dass die Zeiten in denen ein Webshop die ultimative Lösung der digitalen Transformation war, kaum ein Jahrzehnt alt sind. Mittlerweile bedeutet Digitalisierung das nahtlose Zusammenspiel von Menschen und Maschinen in Marketing, Vertrieb und Services über alle Kanäle – online und offline.Um den Ansprüchen vernetzter Kunden, egal ob als Konsument im B2C- oder Geschäftskunde im B2B-Sektor, gerecht zu werden, müssen Unternehmer über den Tellerrand hinausblicken. Was vor wenigen Jahren noch Begeisterung auslöste wird von Kunden, Partnern und ebenso von Mitarbeitern mittlerweile erwartet. Die Qualität der digitalen Nutzererfahrung entscheidet immer stärker über den unternehmerischen Erfolg. Deren exzellente Umsetzung erfordert Know-how!Die Veränderungen sind immens und die Herausforderungen für Händler und Hersteller sind technisch, organisatorisch und kulturell vielfältig. Umso glücklicher und stolz sind wir mitunser sechstes Trendbuch in Folge zu veröffentlichen und Geschäftsführern, E-Commerce-, Vertriebs-, Marketing- und IT-Leitern sowie digitalen Entscheidungsträgern einen kostenlosen Kompass für ihr Digital-Business an die Hand zu geben zu können, der ihnen einen konkreten Überblick über die wichtigsten digitalen Trends, Innovationen sowie Branchenentwicklungen bietet, ohne sich im Buzzwort-Dschungel zu verlieren.

Make Business, not Buzzwords

Unsere Schritte durch die digitale Welt sind sicher geworden. Wir wechseln nahtlos zwischen digitaler Innenstadt, digitalem Gewerbe- und Industriegebiet sowie vernetztem Zuhause. Unsere Erfahrung wandelt sich von aufgeregter Freude über die errungene Bequemlichkeit zu hohen Ansprüchen an das Nutzungserlebnis.

Um Nutzeranforderungen bestmöglich zu bedienen, rücken Unternehmen Daten in den Mittelpunkt. Kundendaten, Produktdaten, Bestellhistorie, Kampagnen-KPIs und mehr. Alle Daten werden in Tools geschüttet, die unter dem Stichwort Big Data für das exzellente digitale Erlebnis sorgen sollen. Personalisiert und angepasst auf alle Kanäle. Cloud und künstliche Intelligenz werden es schon richten, als as-a-Service- Lösung zu überschaubaren Kosten.

XaaS: Everything-as-a-Service heißt das Buzzwort der Stunde. Jene technologische Zauberpille gegen digitale Transformationsschmerzen, die kurzfristige Verbesserung verspricht. Zu Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie Ihre Digitalagentur, denn langfristig ist XaaS als Aufschub unternehmerischer Herausforderungen der Datenqualität, des Geschäftsmodells, der Abgrenzung zu alten und neuen Wettbewerbern, der Plattformstrategie, der Unternehmenskultur und der Mitarbeiterentwicklung zu bewerten.

Fraglos, Daten und datenbasierte Informationen sind ein mächtiges Werkzeug, das es klug zu nutzen gilt. Doch hinter den digitalen Endgeräten sind es weiterhin Menschen, die es durch das eigene Angebot zu überzeugen gilt. Sie haben das Gespür für die feinen Unterschiede und entscheiden, welchem Angebot sie vertrauen und welchem nicht.

Zur digitalen Exzellenz kann es nur eine Richtung geben: Vorwärts!

Auf knapp 100 Seiten bietet Handelskraft 2018 Ausblicke in den Handel der Zukunft zwischen Marktplatz und eigener Plattform, liefert Einblicke in exzellente Omnichannel-Nutzererlebnisse und zeigt, welches Potential die Welt der Daten von Blockchain bis Predictive Analytics für Unternehmen bietet. Das erweiterte Kapitel Zahlen und Fakten liefert aktuelle E-Commerce-Kennziffern und erstmalig auch darüber hinaus.

Wie wird die eigene Marke fit für den digitalen Wandel und bleibt attraktiver Arbeitgeber? Wie gelingt Innovationsmanagement und welche Chance bietet beispielsweise Voice-Commerce? Handelskraft 2018 »Vorwärts zur digitalen Exzellenz« zeigt es und steht ab sofort exklusiv für Händler und Hersteller zum Download bereit.

Hier Downloadlink anfordern.

Das Trendbuch ist außerdem als hochwertige Printausgabe erhältlich und kann via E-Mail bestellt werden. Außerdem kann man sich ein Exemplar am 20. Februar 2018 in München zur Handelskraft 2018 – Konferenz für digitalen Erfolg persönlich sichern.