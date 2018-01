Ein Grund zum Feiern: dotSource wird 12!

Schönen Ereignissen sagt man nach, dass sie sich anfühlen, als würden Weihnachten, Geburtstag und Ostern zusammenfallen. Mit Ostern können wir leider nicht dienen, aber der Handelskraft-Geburtstag am 03. Januar und der dotSource-Geburtstag am 05. Januar sind so nah an der besinnlichen Zeit, dass es sich eben doch hervorragend anfühlt!Auch 2017 gab es keine Sekunde Stillstand bei dotSource. Das feiern wir!

dotSource 2017: leider geil!

Im zwölften Jahr bei dotSource stand der Kurs weiter voll auf »Digital Success right from the Start.«! Um Marketing, Vertrieb und Services zu digitalisieren braucht es den richtigen Rahmen. Dazu gehört die Motivation und das Know-how der Mitarbeiter_Innen. Davon gibt es bei dotSource nun mittlerweile 190 , was wundervoll ist!So viele Digital Natives brauchen auch Platz. Deswegen wurden in Jena 1643 Quadratmeter modern und vernetzt ausgebaut Fachlich wurden vor Jahresende noch alle Leistungen erbracht, um nun SAP Hybris Platinpartner zu sein. Der beste Beweis ist das Messe Düsseldorf Projekt . Mehr dazu zeigen wir auf der EuroCIS 2018 Außerdem wurde dotSource commercetools Business Partner und erhielt den Complexity Award für das Projekt C. H. Beck. Ebenso wachsen die Bereiche CRM, Marketing-Automation, PIM und CMS und glänzen mit ersten Projekterfolgen.Dazu kommt eine fantastische Handelskraft Konferenz 2017 und der Ausblick auf eine überragende Handelskraft 2018 . Der Standort Berlin wächst und mit EMP wurde das größe Salesforce commerce cloud Projekt 2017 umgesetzt.Doch genug der Beweihräucherung! Wir nutzen das Wochenende um auf tolle 12 Jahre anzustoßen und voller Tatendrang ins kommende dreizehnte Agenturjahr zu starten. Prost!