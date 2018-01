Keine Panik! Der neue Facebook-Algorithmus macht uns noch besser! [5 Lesetipps]

Kürzlich hat Facebook wieder einmal die Spielregeln geändert. Sein Algorithmus verfolgt nun einen neuen Ansatz. Facebook stuft die Inhalte von Freunden und Familienmitgliedern als relevanter ein, zum Nachteil von Inhalten, die Marken- und Medienseiten veröffentlichen. Die direkte Folge davon ist eine niedrigere organische Reichweite und der erste Eindruck, der entsteht, ist die jahrelange Arbeit an den Aufbau der eigenen Communities sei umsonst gewesen.Aber keine Panik, es gibt auch einige Lichtblicke: Die Möglichkeit besser zu werden und die Nutzer glücklicher zu machen. Wie müssen Marketer darauf reagieren? Welche Alternativen gibt es? Was können Marken und Medien tun, um die Auswirkungen dieses Updates zu neutralisieren?

Diese Ankündigung sollte für Nutzer sehr begrüßenswert gewesen sein. Da ab jetzt die Inhalte, die die Nutzer in ihrem News-Feed sehen können, genau ihren persönlichen Vorstellungen angepasst sind. Facebook versteht, dass die Inhalte von bekannten Personen für Nutzer interessanter sind, als Inhalte von Marken und Unternehmen.

Aber die Änderung hat weitreichendere Auswirkungen. Dazu hat Marc Zuckerberg in seiner Ankündigung angemerkt:

The first changes you’ll see will be in News Feed, where you can expect to see more from your friends, family and groups. As we roll this out, you’ll see less public content like posts from businesses, brands, and media. And the public content you see more will be held to the same standard — it should encourage meaningful interactions between people.