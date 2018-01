SMX München 2018 – Mobile, Customer Centricity and the Dawn of Artificial Intelligence [Eventtipp]

Die Leistungen und Angebote eines Unternehmens können noch so qualifiziert und ansprechend sein. Fehlt es dem Unternehmen an einer geeigneten Online-Marketing-Strategie, sind die Erfolgschancen wohl eher gering. Mit der ständigen Weiterentwicklung der digitalen Kanäle und der Erweiterung um verschiedenste Gadgets sehen sich Marketing Manager permanent neuen Herausforderungen ausgesetzt.

Um im Universum des digitalen Marketings den Überblick zu behalten, bietet die Search Marketing Expo in München auch in diesem Jahr wieder umfassende Einblicke in die Trends und Zukunftsvisionen der Suchmaschinenoptimierung (SEO) und – werbung (SEA). Erstmals findet hier auch das topaktuelle Thema der künstlichen Intelligenz (AI) und deren praktische Anwendung Anklang.

Zwei Tage mit über 80 Digitalexperten ebnen den Weg in die digitale Zukunft

Eröffnet werden die zwei Tage im International Congress Center München (ICM) in diesem Jahr von Greg Gifford, Director of Search bei DealerOn. Um den bevorstehenden Veränderung der mobilen Suche und der Sprachsuche zu trotzen bietet Gifford in seiner Keynote Tipps über Strategien und Taktiken der neuen Dimensionen.

Im Anschluss bieten zahlreiche Vorträge von insgesamt über 80 nationalen und internationalen Experten Einblicke in SEO, SEA, Analytics und Optimierung. Darunter unter anderem John Müller (Google), Christi Olson (Microsoft) und Sören Lüders (Jochen Schweizer).

Parallel können in den Deep Dive Sessions spezielle Themen wie „How to Build your Own Chatbot“ und das neue Datenschutzrecht vertieft werden. Achtung die Teilnahme an den Sessions ist begrenzt und bedarf somit einer Vorabanmeldung.

Außerdem besteht die Option in einem der 7 Workshops sein Wissen zu vertiefen und neue Fähigkeiten zu erlangen. Egal ob „Advanced Ad Words“, „Onlinethinking“ oder „Videomarketing“ es ist sicherlich für Jeden etwas dabei.

ISS – International Search Summit

Für globale Unternehmen bietet die gleichzeitig staatfindende ISS, praktische Strategien und Techniken um die Effizienz und Effektivität der Marketingaktivitäten auf internationalen Märkten zu sichern. Die Experten erklären, was bei sprach- und marktspezifischer Keyword Recherche zu beachten ist und welche Unterschiede die verschiedenen Suchmaschinen aufweisen.

SEMY Awards & SMX After Dark bieten Potential zum Networking

Den Abschluss des ersten Kongresstages macht auch im diesen Jahr die glamouröse Preisverleihung des SEMY Awards. Ausgezeichnet werden die effektivsten, innovativsten und kreativsten Tools, Kampagnen, Agenturen und Einzelpersonen in den Kategorien SEO und SEA. Auf der anschließenden SMX After Dark bietet sich bei leckerem Essen und Getränken die Möglichkeit mit anderen Teilnehmern und Referenten in Austausch zu treten und den Abend in angenehmer Atmosphäre ausklingen zu lassen.

Dieses umfassende Angebot sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen.