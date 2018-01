Video: Drei Commerce-Trends für 2018

Verfasst am 9. Januar 2018 von Oliver Kling

Seit letzter Woche steht Handelskraft 2018 »Vorwärts zur digitalen Exzellenz« zum Download zur Verfügung. Grund genug die 3 Top-Trends für 2018 in ein Video zu gießen.

Zur digitalen Exzellenz kann es nur eine Richtung geben: Vorwärts!

Auf knapp 100 Seiten bietet Handelskraft 2018 Ausblicke in den Handel der Zukunft zwischen Marktplatz und eigener Plattform, liefert Einblicke in exzellente Omnichannel-Nutzererlebnisse und zeigt, welches Potential die Welt der Daten von Blockchain bis Predictive Analytics für Unternehmen bietet. Das erweiterte Kapitel Zahlen und Fakten liefert aktuelle E-Commerce-Kennziffern und erstmalig auch darüber hinaus.

Wie wird die eigene Marke fit für den digitalen Wandel und bleibt attraktiver Arbeitgeber? Wie gelingt Innovationsmanagement und welche Chance bietet beispielsweise Voice-Commerce? Handelskraft 2018 »Vorwärts zur digitalen Exzellenz« zeigt es und steht ab sofort exklusiv für Händler und Hersteller zum Download bereit.

Hier Downloadlink anfordern.

Das Trendbuch ist außerdem als hochwertige Printausgabe erhältlich und kann via E-Mail bestellt werden. Außerdem kann man sich ein Exemplar am 20. Februar 2018 in München zur Handelskraft 2018 – Konferenz für digitalen Erfolg persönlich sichern.