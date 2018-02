Der Weg zur digitalen B2B-Plattform – dotSource und SAP auf der EuroCIS

Verfasst am 8. Februar 2018 von Luise Beyer

Seit Dezember 2017 ist dotSource offiziell SAP Hybris Platinum Partner. Unser jüngster Projekterfolg ist der Livegang des Online Order System (OOS), dem B2B-Onlineshop der Messe Düsseldorf. Das Serviceportal bietet eine zentrale Plattform, über die Aussteller alle Messeleistungen beziehen können. Die erste Messeveranstaltung, die über das OOS verwaltet wird, ist die EuroCIS 2018 als führende Messe für Handelstechnologie.

Auf der EuroCIS präsentieren vom 27. Februar bis 01. März mehr als 400 Aussteller aus fast 30 Ländern ihre neuesten handelsspezifischen Lösungen und den neuesten Stand der IT-Zukunft. Wir von dotSource sind ebenfalls mit einem Stand vertreten und freuen uns, unser Know-how entlang des SAP Customer Engagement & Commerce Portfolios auf der mit euch teilen zu können.

Trefft unsere Experten am Messestand C31 in Halle 10 und wir diskutieren gemeinsam die Vorteile der erfolgreichen Verbindung von Marketing, Vertrieb und Services und machen das Ganze anhand von Best Practices erlebbar.

Der steinige Weg zur digitalen B2B-Plattform

An zwei Terminen stehen die Projektbeteiligten der Messe Düsseldorf sowie die Experten der dotSource in einer exklusiven Talkrunde für Fragen zur Verfügung:

28.02. – 15Uhr bis 16Uhr (Halle 10 | Stand C31)

01.03. – 14Uhr bis 15Uhr (Halle 10 | Stand C31)

Stefan Schlinger (Abteilungsleiter »Inhouse Service Center» – Messe Düsseldorf) und Peter Röper (Director Information Technology – Messe Düsseldorf) geben am Stand der dotSource (Halle 10 | Stand C31) operative Einblicke in das Projekt von der ersten Idee, über die Umsetzung bis zum Go-Live. Interessierte erfahren, welche Business-Mehrwerte der »Markplatz für Messeleistungen« schafft, welche Herausforderungen es zu bewältigen galt und welche Rolle dabei dem Change-Management zukommt.

Jetzt Termin vereinbaren!